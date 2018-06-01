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If Maverick really had a need for speed, he could hop into one of our F-15E Strike Eagles! #DYK: They have a top speed of 1,875 miles per hour. https://t.co/RQtJoWfGJo- U.S. Air Force (@usairforce) May 31, 2018
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Who needs to land on the ocean when you have tankers in the sky! pic.twitter.com/nuMyNH8L2a- U.S. Air Force (@usairforce) June 1, 2018
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Image: Tom Cruise/Twitter
Source: Wikipedia¡Ê1, 2¡Ë
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