6月に誕生日を迎える人気の映画監督、俳優総勢37名をご紹介。Happy Birthday!

俳優/1926年〜1962年/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『紳士は金髪がお好き』『七年目の浮気』『バス停留所』『お熱いのがお好き』『荒馬と女』など。

6月1日 モーガン・フリーマン

俳優・映画監督/1937年生まれ(80歳)/アメリカ合衆国テネシー州出身

主な作品:『許されざる者』『ショーシャンクの空に』『セブン』『ミリオンダラー・ベイビー』『最高の人生の見つけ方』『ジーサンズ はじめての強盗』など。

6月3日 長澤まさみ

俳優/1987年生まれ(30歳)/静岡県磐田市出身

主な作品:『世界の中心で、愛をさけぶ』『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『嘘を愛する女』など。最新出演作『50回目のファーストキス』が6月1日公開。

「ずっとこの現場が続いていればいいのに」長澤まさみインタビュー『散歩する侵略者』

6月3日 唐沢寿明

俳優/1963年生まれ(54歳)/東京都出身

主な作品:『ラヂオの時間』『みんなのいえ』『THE有頂天ホテル』『20世紀少年』『杉原千畝』など。

6月3日 三浦翔平

俳優/1988年生まれ(29歳)/東京都調布市出身

主な作品:『ごくせん THE MOVIE』『海猿』『カノジョは嘘を愛しすぎてる』『ひるなかの流星』など。

6月4日 アンジェリーナ・ジョリー

俳優・映画プロデューサー/1975年生まれ(42歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『17歳のカルテ』『トゥームレイダー』『Mr.&Mrs. スミス』『チェンジリング』『ツーリスト』『マレフィセント』など。

6月5日 マーク・ウォールバーグ

俳優・プロデューサー・歌手/1971年生まれ(46歳)/アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身

主な作品:『パーフェクトストーム』『PLANET OF THE APES 猿の惑星』『ディパーテッド』『トランスフォーマー』『テッド』『ゲティ家の身代金』など。

6月6日 是枝裕和

映画監督/1962年生まれ(55歳)/東京都出身

主な作品:『誰も知らない』『そして父になる』『海街diary』『海よりもまだ深く』『三度目の殺人』など。最新作『万引き家族』が6月8日公開。

是枝裕和が思う「日本で一番うまい役者」【ロングインタビュー】

是枝裕和は何故、ホームドラマの名手と呼ばれるのか?

6月7日 リーアム・ニーソン

俳優/1952年生まれ(65歳)/北アイルランド出身

主な作品:『シンドラーのリスト』『マイケル・コリンズ』『96時間』『フライト・ゲーム』『トレイン・ミッション』など。

6月9日 マイケル・J・フォックス

俳優/1961年生まれ(56歳)/カナダ出身

主な作品:『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『摩天楼はバラ色に』『マーズ・アタック!』『ANNIE/アニー』など。

6月9日 ジョニー・デップ

俳優・ミュージシャン/1963年生まれ(54歳)/アメリカ合衆国ケンタッキー州出身

主な作品:『シザーハンズ』『ギルバート・グレイプ』『パイレーツ・オブ・カリビアン』『チャーリーとチョコレート工場』など。最新出演作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が11月23日に公開

6月9日 ナタリー・ポートマン

俳優・映画監督/1981年生まれ(36歳)/イスラエル出身

主な作品:『レオン』『スター・ウォーズ』『ブラック・スワン』『マイティ・ソー』『ジャッキー ファーストレディ 最後の使命』『アナイアレイションー全滅領域ー』など。

6月10日 松たか子

俳優・歌手/1977年生まれ(40歳)/東京都出身

主な作品:『四月物語』『HERO』『告白』『夢売るふたり』『小さいおうち』など。最新出演作『来る』が2019年公開予定。

6月11日 新垣結衣

俳優/1988年生まれ(29歳)/沖縄県出身

主な作品:『恋空』『ハナミズキ』『麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜』『くちびるに歌を』『ミックス。』など。最新出演作『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』が7月27日に公開。

6月13日 クリス・エヴァンス

俳優/1981年生まれ(36歳)/アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身

主な作品:『ファンタスティック・フォー』『キャプテン・アメリカ』『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』『アベンジャーズ』『gifted/ギフテッド』など。

6月14日 溝端淳平

俳優・タレント/1989年生まれ(28歳)/和歌山県橋本市出身

主な作品:『ハルフウェイ』『高校デビュー』『麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜』『黄金を抱いて翔べ』『祈りの幕が下りる時』など。

6月17日 二宮和也

俳優・アイドル/1983年生まれ(34歳)/東京都葛飾区出身

主な作品:『鉄コン筋クリート』『硫黄島からの手紙』『GANTZ』『プラチナデータ』『暗殺教室』『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶』など。最新出演作『検察側の罪人』が8月24日公開。

6月17日 波瑠

俳優/1991年生まれ(26歳)/東京都出身

主な作品:『潔く柔く』『がじまる食堂の恋』『グラスホッパー』『流れ星が消えないうちに』など。最新出演作『オズランド 笑顔の魔法おしえます。』が2018年公開予定。

6月17日 麻生久美子

俳優/1978年生まれ(39歳)/千葉県出身

主な作品:『カンゾー先生』『アイデン&ティティ』『ぼくたちと駐在さんの700日戦争』『インスタント沼』『モテキ』など。最新出演作『音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』が10月12日公開。

6月19日 広瀬すず

俳優/1998年生まれ(19歳)/静岡県静岡市出身

主な作品:『海街diary』『ちはやふる』『怒り』『チア☆ダン 女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話』『三度目の殺人』『ラプラスの魔女』など。最新出演作『SUNNY 強い気持ち・強い愛』が8月31日公開。

6月19日 温水洋一

俳優/1964年生まれ(53歳)/宮崎県都城市出身

主な作品:『ALWAYS 三丁目の夕日』『インスタント沼』『シーサイドモーテル』『リトル・フォレスト』など。最新出演作『終わった人』が6月9日公開。

6月20日 ニコール・キッドマン

俳優・映画プロデューサー/1967年生まれ(50歳)/アメリカ合衆国ハワイ州出身

主な作品:『誘う女』『アイズ ワイド シャット』『ムーラン・ルージュ』『めぐりあう時間たち』『LION ライオン 25年目のただいま』『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』など。

6月20日 ロバート・ロドリゲス

映画監督・脚本家・映画プロデューサー/1968年生まれ(49歳)/アメリカ合衆国テキサス州出身

主な作品:『デスペラード』『フロム・ダスク・ティル・ドーン』『スパイキッズ』『シン・シティ』など。最新作『アリータ:バトル・エンジェル』が12月公開。

6月21日 クリス・プラット

俳優/1979年生まれ(38歳)/アメリカ合衆国ミネソタ州出身

主な作品:『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュラシック・ワールド』『マグニフィセント・セブン』『パッセンジャー』など。最新出演作『ジュラシック・ワールド 炎の王国』が7月13日公開。

6月21日 石井裕也

映画監督/1983年生まれ(34歳)/アメリカ合衆国ミネソタ州出身

主な作品:『川の底からこんにちは』『舟を編む』『ぼくたちの家族』『バンクーバーの朝日』『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』など。

6月22日 メリル・ストリープ

俳優/1949年生まれ(68歳)/アメリカ合衆国ニュージャージー州出身

主な作品:『ディア・ハンター』『クレイマー、クレイマー』『プラダを着た悪魔』『マンマ・ミーア!』『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』など。最新出演作『マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー』が8月24日公開。

6月22日 ビリー・ワイルダー

映画監督・脚本家・映画プロデューサー/1906年〜2002年/オーストリア=ハンガリー帝国

主な作品:『サンセット大通り』『麗しのサブリナ』『七年目の浮気』『情婦』『お熱いのがお好き』『アパートの鍵貸します』など。

6月22日 阿部寛

俳優/1964年生まれ(53歳)/神奈川県横浜市出身

主な作品:『TRICK』『テルマエ・ロマエ』『麒麟の翼』『海よりもまだ深く』『祈りの幕が下りる時』『のみとり侍』など。

6月23日 芦田愛菜

俳優/2004年生まれ(13歳)/兵庫県西宮市出身

主な作品:『告白』『うさぎドロップ』『ライアーゲーム 再生』『パシフィック・リム』『円卓 こっこ、ひと夏のイマジン』など。

6月24日 六角精児

俳優/1962年生まれ(55歳)/兵庫県高砂市出身

主な作品:『相棒』『十三人の刺客』『超高速!参勤交代』『闇金ウシジマくん ザ・ファイナル』など。出演作『空飛ぶタイヤ』が6月15日公開。

6月26日 ポール・トーマス・アンダーソン

映画監督・脚本家・プロデューサー/1970年生まれ(47歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『ブギーナイツ』『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『インヒアレント・ヴァイス』『ファントム・スレッド』など。

6月27日 優香

俳優・タレント/1980年生まれ(37歳)/東京都あきる野市出身

主な作品:『輪廻』『WOOD JOB!(ウッジョブ)神去なあなあ日常』『オーバーフェンス』『ブルーハーツが聴こえる』『羊の木』など。

6月27日 本田翼

俳優/1992年生まれ(25歳)/東京都出身

主な作品:『午前3時の無法地帯』『アオハライド』『少女』『鋼の錬金術師』『今夜、ロマンス劇場で』など。

6月28日 遠藤憲一

俳優/1961年生まれ(56歳)/東京都品川区出身

主な作品:『その男、凶暴につき』『DISTANCE/ディスタンス』『あずみ』『20世紀少年』『ギャラクシー街道』など。

6月28日 水野美紀

俳優/1974年生まれ(43歳)/神奈川県高松市出身

主な作品:『ガメラ2 レギオン襲来』『踊る大捜査線』『ジャージの二人』『恋の罪』『おじいちゃん、死んじゃったって。』など。

6月29日 倍賞千恵子

俳優・歌手/1941年生まれ(76歳)/東京都北区出身

主な作品:『男はつらいよ』『幸福の黄色いハンカチ』、『ホノカアボーイ』、『小さいおうち』など。最新出演作『初恋〜お父さん、チビがいなくなりました』が2019年公開予定。

6月30日 夏帆

俳優/1991年生まれ(26歳)/東京都出身

主な作品:『海街diary』『天然コケッコー』『箱入り息子の恋』『22年目の告白 私が殺人犯です』『友罪』など。最新出演作『きばいやんせ!私』が2019年公開予定。

『東京ヴァンパイアホテル』夏帆×満島真之介が激白「死ぬかと思った」【インタビュー】

6月30日 中尾明慶

俳優/1988年生まれ(29歳)/東京都中野区出身

主な作品:『ROOKIES -卒業-』『時をかける少女』『闇金ウシジマくん Part2』『俺物語!!』『今夜、ロマンス劇場で』など。

