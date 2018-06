ある女性がTwitterに投稿した何気ない自撮り写真に、多くの人が「何かひっかかる」とこだわりを見せている。

何がそんなに気になるのかおわかりになるだろうか?

その投稿がこちら。

ご覧のとおり、女性が浴室でバスタブのふちに腰をかけ、自撮りした写真である。

人々がこだわったのは女性本人ではない。

最初に疑問を呈し、注目を集めたのがこちら。

why is the toilet roll so far from the toilet damn https://t.co/jgYCVte02D

このツイートは、元のツイートにも増して話題となり、7万近くの人が共感を示す「いいね!」をクリックし、リツイートは2万回を超えた。

おっしゃる通り、ポーズを決めている女性の背後にあるのがトイレットペーパー。

対して、女性の前、ドアを挟んだところに便器がある。

「これじゃトイレの後、歩いて紙を取りに行かなきゃいけないじゃないか!」「か、紙は…?」「トイレットペーパーは使わない前提なのか」と、疑問の声が続出した。

中にはこんな意見も。

ちなみにこの浴室では、トイレと紙の距離感以外にもおかしなことがあった。

while we’re at it, can we also discuss why the towel rail is under the toilet pic.twitter.com/E4K2F5U3oh

- keanen (@iamkeanen) 2018年5月26日