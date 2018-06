6月29日より公開となる『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』より、シリーズ初登場となる女性型ドロイドL3-37の姿が公開された。

「スター・ウォーズ」シリーズの新ドロイドと言えばC-3POやR2-D2などこれまでも人気キャラが多く注目を集めてきたが、本作では新“美女”ドロイドL3-37(エルスリー・スリーセブン)が登場する。高身長でスラッとしたモデル体型の美女(?)だが、思ったことは何でも言ってしまう毒舌な一面も。さらに元々は愛されドロイドR2-D2と同じ整備用ドロイドだったという共通点も判明した。

見た目は細くて背が高くスラッとしたモデル体型のL3-37。走ったり戦ったり、ミレニアム・ファルコンを操縦したり身体能力抜群だが、実はこの体にはある秘密があった。L3-37を演じた女優フィービー・ウォーラー=ブリッジは「とても革新的なドロイドなの。最初はR2-D2のように修理や整備用のドロイドだったんだけど、自分自身をアップデートさせて、色んな動きを出来るようにしていったのよ」と、意外な事実を明かしている。

そんなL3-37の魅力は溢れ出るユーモアにもある。ルーク・スカイウォーカーに忠実なC-3POとは真逆で、相棒ランド・カルリジアンにはちょっぴり反抗的。意志が強く、ドロイドとしての誇りを持っているため、悪気なく思ったことをすぐに言ってしまう毒舌キャラなのだ。それは相棒ランド・カルリジアンとのユーモアに溢れた掛け合いの中でも描かれている。フィービー・ウォーラー=ブリッジは、「ランドとL3-37はとても親密な関係よ。お互いを頼りにし合っているの。L3-37にとっては、初めてドロイドを人間と同じように扱ってくれる人だったんだと思う。だからお互いを尊敬し合っているのだけど、同時に何でも言い合えるからお互いイラつく存在でもあるのよ。ランドは調子が良くて人当りが良い性格だけど、L3-37はまっすぐで頑固な性格なの。お互い正反対だけど、最高のコンビだわ」とランドとの関係性を語っている。ランドとL3-37は夫婦漫才のような息ぴったりの掛け合いを見せ、劇中でもクスッと笑わせてくれる相性抜群のコンビ。C-3POやR2-D2などに加え、「スター・ウォーズ」シリーズの新たな美女ドロイドL3-37の活躍に期待したい。

本作のメガホンを取ったロン・ハワード監督もL3-37を誰もが好きになるはずと自信満々。「女性型ドロイドのL3-37はとても重要で革新的なキャラクターなんだ。彼女はドロイドだけど、自分なりの考えを持っていて、強い芯のある個性的なドロイドだよ。頭がよくて面白くて、誰もがL3-37を好きになると思う。本当に素晴らしいキャラクターなんだ」と明かし、とくにお気に入りのキャラクターのようだ。若きハン・ソロはランドとL3-37と出会い、一体どんな冒険が待ち受けているのだろうか。

■『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

2018年6月29日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserve