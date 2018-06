国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき、2018年6月公開映画の期待度ランキングを発表。まずはTOP10からチェック。

10位:『空飛ぶタイヤ』

5,002Clip![6月15日公開]TVドラマ化もされた池井戸潤の同名ベストセラー小説を、長瀬智也主演で映画化。トレーラーの脱輪事故をきっかけに浮き彫りになる大企業の“リコール隠し”をめぐる、大逆転エンタテインメント。

9位:『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

5,528Clip![6月15日公開]巨大迷宮に挑む若者たちを描いたサバイバルアクション「メイズ・ランナー」シリーズの完結編。脱出に3年の歳月を費やしたトーマスたちは、仲間を救い出し、迷路の謎を明かすために迷宮への逆侵入を決意する。

8位:『ビューティフル・デイ』

6,650Clip![6月1日公開]ホアキン・フェニックス主演最新作。行方不明の少女を捜し出す報酬で生計を立てる男の元に、政治家の娘の捜索依頼が舞い込むことから始まるクライムスリラー。第70回カンヌ国際映画祭で男優賞と脚本賞をW受賞。

7位:『家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。』

7,095Clip![6月8日公開]2010年に「Yahoo!知恵袋」に投稿され話題を呼んだ、「家に帰ると妻が死んだふりをしています」という質問をもとにしたコミックエッセイを実写映画化。夫婦役を榮倉奈々と安田顕がW主演で演じるラブコメディ。

6位:『50回目のファーストキス』

9,697Clip![6月1日公開]2004年のハリウッド映画『50回目のファースト・キス』を長澤まさみ&山田孝之共演でリメイクしたラブコメディ。ハワイのオアフ島を舞台に、記憶が1日で消えてしまう瑠衣とプレイボーイの大輔の運命の恋を描く。

5位:『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

16,637Clip![6月29日公開]SF大作「スター・ウォーズ」シリーズで、ハリソン・フォードが演じたシリーズ屈指の人気キャラクター、ハン・ソロの若き日の姿を描くSFアドベンチャー。監督は『ダ・ヴィンチ・コード』のロン・ハワード。

4位:『万引き家族』

26,267Clip![6月8日公開]第71回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞した是枝裕和監督最新作。生計を立てるために、家族ぐるみで万引きなどの罪を重ねる一家の姿を通して、人と人とのつながりを描いたヒューマンドラマ。

3位:『レディ・バード』

29,725Clip![6月1日公開]『フランシス・ハ』などの女優グレタ・ガーウィグが自ら監督・脚本を手がけた青春映画。片田舎の女子高に通う少女が、彼氏、友人、家族、自分の将来について悩み、揺れ動く様子をユーモアを織り交ぜて描く。

2位:『デッドプール2』

30,143Clip![6月1日公開]ヒーロー映画としては異例のR指定ながら、全世界で大ヒットを記録した『デッドプール』の続編。ライアン・レイノルズ演じる、毒舌&無責任ヒーロー・デッドプールの活躍を描くアクションコメディ。

1位:『ワンダー 君は太陽』

32,287Clip![6月15日公開]全世界で800万部以上を売り上げたベストセラー小説を、『ウォールフラワー』のスティーブン・チョボスキー監督・脚本で映画化。遺伝子の疾患で人とは異なる顔をもって生まれた10歳の少年が、学校へ通うことからはじまるヒューマンドラマ。

------

映画『ルーム』で注目を集め、映画史上最高の天才子役とも称されるジェイコブ・トレンブレイ主演の『ワンダー 君は太陽』が、6月の期待度No.1を獲得。邦画では『万引き家族』が1位という結果になりました。

11位以下も注目映画がラインナップ

11位:『羊と鋼の森』4,141Clip![6月8日公開]

12位:『パンク侍、斬られて候』3,939Clip![6月30日公開]

13位:『30年後の同窓会』3,774Clip![6月8日公開]

14位:『女と男の観覧車』3,255Clip![6月23日公開]

15位:『OVER DRIVE』3,054Clip![6月1日公開]

16位:『バーフバリ 王の凱旋 ≪完全版【オリジナル・テルグ語版】≫』2,655Clip![6月1日公開]

17位:『猫は抱くもの』2,451Clip![6月23日公開]

18位:『最初で最後のキス』2,218Clip![6月2日公開]

19位:『ガザの美容室』2,098Clip![6月23日公開]

20位:『ブリグズビー・ベア』2,076Clip![6月23日公開]

《期待度ランキングとは》

FilmarksのClip!数(ユーザーが観たい映画として登録した数)を集計し、ランキング化したもの(Clip!は1作品につき1人1件まで)。

※本ランキング及び記事内のClip!数は2018年5月31日時点のものです。

(C)2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会、(C) TM and © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Not for sale or duplication.、(C) Why Not Productions, Channel Four Television Corporation, and The British Film Institute 2017. All Rights Reserved. (C) Alison Cohen Rosa / Why Not Productions、(C)2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会、(C)2018 『50回目のファーストキス』製作委員会、(C)2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.、(C)2018『万引き家族』 製作委員会、(C) 2017 InterActiveCorp Films, LLC. Merie Wallace, courtesy of A24、(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation、(C) 2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media, LLC. All Rights Reserved.

【あわせて読みたい】

※ 続編を観る準備は万端!? 『デッドプール』ガッツリ復習マンガでおさらい

※ カンヌ最高賞受賞『万引き家族』あらすじ・キャスト情報・予告編まとめ

※ 『50回目のファーストキス』福田雄一監督【インタビュー】