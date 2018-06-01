ÏÃÂê¤Î¡Ö¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ò¼«Âð¤Çºî¤ëÊýË¡
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡£¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤â»È¤¨¤Æ·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤È¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ËË°¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤«¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ø¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡Ù¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿È¤â¤·¤Ã¤È¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢µû¤Î¤¯¤µ¤ß¤Î¤Ê¤¤Í¥ÎÉ¿©ÉÊ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡Ù¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¾Æ¤µû¤è¤ê¤â¿È¤¬½À¤é¤«¤¯¤Û¤í¤Û¤íÊø¤ì¤ë¿©´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¼«Âð¤Çºî¤ë¡Ö¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡×
5¿ÍÊ¬¡ÃÄ´Íý»þ´Ö30Ê¬¡Ê±öÈ´¤»þ´Ö¤òÆþ¤ì¤ë¤È1»þ´Ö¡Ë´Å±ö¤·¤ã¤±ÀÚ¤ê¿È¡¡5ÀÚ±ö¡¡1¤Ä¤Þ¤ß
Ä´ÍýÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï´Å±ö¤·¤ã¤±¤Î±öÈ´¤¤È¤È¤â¤Ë¤¯¤µ¤ßÈ´¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿å¤òÄ¥¤ê¡¢±ö¤ò1¤Ä¤Þ¤ßÆþ¤ì¤Æ´Å±ö¤·¤ã¤±¤òÄÒ¤±¤Æ30Ê¬¤«¤é45Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ã¤±¤Î±öÊ¬¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯È´¤±¡¢¤¯¤µ¤ß¤â½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÈ´¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ëºú¤òÆþ¤ì¡¢¶õµ¤¤ò¤è¤¯È´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤¹¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËµÍ¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ë¿©ºà¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤´¤È°ìÅÙ¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ¿å°µ¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ëÆâ¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢¶õµ¤¤¬È´¤±¤¿¤é¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Æé¤Ç¿å¤òÊ¨¤«¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥°¥é¤ÈÊ¨Æ¤·¤¿¤é¥³¥ó¥í¤Î²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÆé¤Î1/4ÎÌ¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¤Ï¡¢66¡î°Ê¾å¤ÇÄ¹»þ´Ö²ÐÆþ¤ì¤¹¤ë¤È¸Ç¤¤¾Æ¤¤¸¤ã¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î²¹ÅÙ¤À¤È¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
1L¤ÎÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤Ë 250ml ¤Î20¡î¤Î¿å¤òÂ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤ÈÂçÂÎ 84¡î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¾ï²¹¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿±ö¤·¤ã¤±¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬¡Á40Ê¬ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£84¡î¤Î¹â¤¤¿å²¹¤¬¡¢ºú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²¼¤¬¤êÄ´Íý¤ËÅ¬¤·¤¿²¹ÅÙ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¤¬´°À®
30Ê¬¸å¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢´°À®¤·¤¿¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¤¬¤³¤Á¤é¡£¾Æ¤¤·¤ã¤±¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿È¤Î½À¤é¤«¤µ¡ª
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ø¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¡Ù¤ÏÈé¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé²¼»éËÃ¤Î»é¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤³¤³¤Ç¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤Ï¤·¤Ç¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄñ¹³¤Ê¤¯¥Õ¥ï¥Ã¤È¤ï¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤°¤·¤Æ¥µ¥é¥À¤Î¿©ºà¤Ë¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤·¤Ã¤È¤êÈþÌ£¤·¤¤¼«²ÈÀ½¥µ¥é¥À¥µ¡¼¥â¥ó¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª¡¡°ìÅÙ¤ËÂ¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¼«Á³²òÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°ÂÇä¤ê¤Î´Å±ö¤·¤ã¤±¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª