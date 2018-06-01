°Å»¦µ¶Áõ¤Î¥í¥·¥¢¿Íµ¼Ô¡¢¡Ö¿®ÍÑÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼£°ÂÅö¶É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼«¿È¤Î»¦³²¤òµ¶Áõ¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¡¦¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³¡ÊArkady Babchenko¡Ë»á¤Ï31Æü¡¢¤³¤Î¶Ã¤¤ÎºîÀï¤òÆ±¶È¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤é¤òÊÛ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬À¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Î°Å»¦¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»ö·ï¤òµ¶Áõ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Ï31Æü¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸Â¸¤òÈ¯É½¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¼¡¤°2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤È¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÖ¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÎÀ¸Â¸¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ±¶È¼Ô¤Ï¡¢»¦³²¤Îµ¶Áõ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿®ÍÑ¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤À¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬À¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Î°Å»¦¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç»ö·ï¤òµ¶Áõ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Ï31Æü¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸Â¸¤òÈ¯É½¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¼¡¤°2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤È¡¢²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÈÖ¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÎÀ¸Â¸¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ±¶È¼Ô¤Ï¡¢»¦³²¤Îµ¶Áõ¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿®ÍÑ¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤À¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥Á¥§¥ó¥³»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News