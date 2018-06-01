¼«Ê¬¤Î¡Öµã¤´é¡×¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤¹¤ë¶âÀµ²¸»á¤Î¤Í¤é¤¤
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï5·î30ÆüÉÕÄ«´©¤Ë¡¢¡ÖÀµ²¸»á¤ÎÎÞ¡¢°ÛÎã¤Î±ÇÁü¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¡¡³ËÇÑ´þ¤ØÅ¾´¹¤ÎÎ¢¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç4·î¡¢¶âÀµ²¸ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·¡¼¥ó¤Î¼ý¤á¤é¤ì¤¿µÏ¿±Ç²è¤¬¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤ä¹ñ±Ä´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËöÃ¼¤Îµ¡´Ø¤ËÂ°¤¹¤ëÅÞ´´Éô¸þ¤±¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
³¤ÊÕ¤Ç¡¢ÃËÀ¡Ê¶âÀµ²¸»á¡Ë¤¬¿åÊ¿Àþ¤ò±ó¤¯Ë¾¤ó¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Û¤ª¤òÎÞ¤¬¤Ä¤¿¤¦¡£ ¤½¤³¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¼ñ»Ý¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£ ¡½¡½¶¯À¹¹ñ²È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²þ³×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤«¤é¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡½¡½
µ»ö¤Ï¡¢Ã¦ËÌ¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤±ÇÁü¤ÎÆâÍÆ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¼Ì¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö£³ÂåÆÈºÛ¤¬Â³¤¯ËÌÄ«Á¯¤Ç¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ï¿À¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¡£ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤À¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À°ìÅÀ¡¢»ØÅ¦¤·¤ÆÃÖ¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï2015Ç¯12·î¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¶âÍÜ·ú¡Ê¥¥à¡¦¥ä¥ó¥´¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ½ñµ¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Öµã¤´é¡×¤ò¹¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¡ÖÎÞ¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡Ö°ÛÎã¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¦¶á¤òË´¤¯¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¶âÀµ²¸»á¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍÜ·ú»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊËÌÄ«Á¯³°¸ò¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÅ»¦Àâ¡×¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·É®¼Ô¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»ö¸Î»à¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢¶âÀµ²¸»á¼«¿È¤â¡ÖÁö¤ê²°¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¹â°Ì´´Éô¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÈô¤Ð¤·¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹Îã¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£
ËÜÂê¤ËÌá¤í¤¦¡£¤¿¤·¤«¤ËÄ«Æü¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤Ë¤»¤è¶âÀµÆüÁí½ñµ¤Ë¤»¤è¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ï¹ñÌ±¤Ë¼åµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò·è¤·¤Æ¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤ÈÈæ¤Ù¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¡Öµã¤´é¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2017Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÆùÀ¼¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¿·Ç¯¤Î¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÇ½ÎÏÉÔÂ¡×¤òÏÍ¤Ó¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯5·î¤Ë¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤Ç¡¢Ìó500¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊø²õ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢µ¾À·¼Ô¤Î°äÂ²¤ò½¸¤á¤¿¾ì¤Ç·úÀß¹©»ö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅö¶É´´Éô¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤µ¤»¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤òÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤»¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¸¢ÎÏ¤¬½îÌ±¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï¶²¤é¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡ÖÌ±¤ò»×¤¦»ü°¦¿¼¤»ØÆ³¼Ô¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬¶âÀµ²¸»á¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£»ë»¡¤·¤¿¥¹¥Ã¥Ý¥óÍÜ¿£¹©¾ì¤Î´ÉÍýÉÔÈ÷¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ»ÙÇÛ¿Í¤ò½Æ»¦¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤â¤ª¿Í¤è¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£