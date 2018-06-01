¡ÖÁ´¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç²æ¤é¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Íµ¼Ô¤Ë¿Ö¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½É¾
¡¡»ä¤ò´Þ¤á¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñÌ±¤Ï¡¢HÁÈ¤òÌñ²ð¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò°¤¯¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×H¤Ç¡¢ºÇ¤âÎô¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤í¤¦¡£Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡¢¥Õ¥¡¥ë¥«¥ª¡¢¥Þ¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡²æ¤¬¹ñ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦Âç¶õÍã¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£Íã¤¯¤ó¤¬¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¼ò°æ¹¨¼ù¤À¡£²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÇ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢²¬ºê¿µ»Ê¤¬´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥é¥¹¥¯¡¦¥ô¥í¥Ä¥ï¥Õ¤Ç2015Ç¯¤«¤é£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¿¹²¬Î¼ÂÀ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï·Ù²ü¤òÍ×¤·¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÀµÄ¾¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢Á´¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÂ½¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢²æ¡¹¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¡¢¥°¥ê¥¯¤È¤¤¤¦²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëGK¤ÈCB¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£17-18¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÈèÏ«¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂç²ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥°¥ê¥¯¤Ï¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç£·Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÙæ¤Þ¤ì¡¢2016Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥á¥¹¡Ë¤ÈµÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤â²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤âÀäÂÐÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¡¢Âç¤¤¯¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ÛÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥ÍÊ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ó¡¼¡×¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎWÇÕ¤È¤Ê¤ë¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£Âç²ñ¤Î¤É¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»êÆñ¤Î¶È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Í£°ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÀïÎÏÅª¤ËÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæÈ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¡¢¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¥°¥í¥·¥Ä¥¡Ê¿®Íê¤¹¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¤ò¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥¯¥ê¥Û¥Ó¥¢¥¯¡¢¤½¤·¤Æ²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Ö¥ï¥·¥å¥Á¥³¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ë¤Ï´ü¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÃæÈ×¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²æ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤â·è¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÂå¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×H¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð´ñ½±¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ê¥Ð¥¦¥«´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜÀï¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î½ÅÄÃ¤¿¤Á¡¢¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡¢¥°¥ê¥¯¡¢¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ü¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥³¥º¥ß¥ó¥¹¥¡Ê¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù»æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈÉ¥Á¡¼¥Õ¡Ë
ËÝÌõ¡ü°æÀî ÍÎ°ì
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Piotr KOZMINSKI¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥È¥ô¥£¥Ä¥§½Ð¿È¡£Æü´©»æ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈÉ¥Á¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØUEFA.com¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÃ´Åöµ¼Ô¤âÌ³¤á¡¢¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ç¤Ï¡ØFIFA.com¡Ù¤Ë¤â´ó¹Æ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ä¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ý¥É¥ë¥¹¥¡Ê¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¸½¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢¥º¥Ó¥°¥Ë¥§¥Õ¡¦¥Ü¥Ë¥¨¥¯¡Ê¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤é¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÀÕÇ¤ÊÔ½¸¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¥¬¥¤¥É¡Ù¤è¤ê²ÃÉ®¡¦Å¾ºÜ
¡¡»ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò°¤¯¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×H¤Ç¡¢ºÇ¤âÎô¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤í¤¦¡£Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡¢¥Õ¥¡¥ë¥«¥ª¡¢¥Þ¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬·èÄêÅª¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡²æ¤¬¹ñ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦Âç¶õÍã¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÊüÁ÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£Íã¤¯¤ó¤¬¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¼ò°æ¹¨¼ù¤À¡£²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2017-18¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÇ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢²¬ºê¿µ»Ê¤¬´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥é¥¹¥¯¡¦¥ô¥í¥Ä¥ï¥Õ¤Ç2015Ç¯¤«¤é£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¿¹²¬Î¼ÂÀ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï·Ù²ü¤òÍ×¤·¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÀµÄ¾¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢Á´¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÂ½¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢²æ¡¹¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¡¢¥°¥ê¥¯¤È¤¤¤¦²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëGK¤ÈCB¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£17-18¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤ËÈèÏ«¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂç²ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥°¥ê¥¯¤Ï¼éÈ÷¤Î¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç£·Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÙæ¤Þ¤ì¡¢2016Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîÅç±Ê»Ì¡Ê¥á¥¹¡Ë¤ÈµÈÅÄËãÌé¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¤â²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤âÀäÂÐÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¡¢Âç¤¤¯¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á°Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ÛÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥ÍÊ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥Ó¡¼¡×¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎWÇÕ¤È¤Ê¤ë¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼°ÜÀÒ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¿´¿È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£Âç²ñ¤Î¤É¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»êÆñ¤Î¶È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Í£°ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÀïÎÏÅª¤ËÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃæÈ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥¸¥¨¥ê¥ó¥¹¥¡¢¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¥°¥í¥·¥Ä¥¡Ê¿®Íê¤¹¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¤ò¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥¯¥ê¥Û¥Ó¥¢¥¯¡¢¤½¤·¤Æ²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Ö¥ï¥·¥å¥Á¥³¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ë¤Ï´ü¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÃæÈ×¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²æ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤â·è¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÂå¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×H¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð´ñ½±¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ê¥Ð¥¦¥«´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜÀï¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤Î½ÅÄÃ¤¿¤Á¡¢¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡¢¥°¥ê¥¯¡¢¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
Ê¸¡ü¥Ô¥ª¥È¥ë¡¦¥³¥º¥ß¥ó¥¹¥¡Ê¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù»æ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈÉ¥Á¡¼¥Õ¡Ë
ËÝÌõ¡ü°æÀî ÍÎ°ì
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Piotr KOZMINSKI¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥È¥ô¥£¥Ä¥§½Ð¿È¡£Æü´©»æ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÈÉ¥Á¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØUEFA.com¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÃ´Åöµ¼Ô¤âÌ³¤á¡¢¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ç¤Ï¡ØFIFA.com¡Ù¤Ë¤â´ó¹Æ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ä¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ý¥É¥ë¥¹¥¡Ê¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¸½¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢¥º¥Ó¥°¥Ë¥§¥Õ¡¦¥Ü¥Ë¥¨¥¯¡Ê¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ë¤é¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£
¢¨¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÀÕÇ¤ÊÔ½¸¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¥¬¥¤¥É¡Ù¤è¤ê²ÃÉ®¡¦Å¾ºÜ