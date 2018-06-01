°æ¼ê¸ý¤ÎÍîÁª¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¶Ã¤¡×¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ½Å»ë¤ÎÁª¹Í¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¸ÀµÚ
WÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï31Æü¡¢6·î14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23Ì¾¤òÈ¯É½¡£
¡¡MF¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢FWËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¤é¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï21ºÐ¤Î¥À¥¤¥Ê¥âÍîÁª¤ò¡ÖºÇÂç¤Î¶Ã¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥¢¥¸¥¢ÈÇ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¹áÀî¡¢ËÜÅÄ¤é¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤ò¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¾·½¸¤·¤¿26¿Í¤«¤é³°¤ì¤¿¼ã¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë21ºÐ¤Î¥¤¥Ç¥°¥Á¤ÎÍîÁª¤ÏºÇÂç¤Î¶Ã¤¤À¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¸²Ãø¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Çµ²±¤ËÎ±¤á¤ë¤Ù¤¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡À¾Ìî´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯8·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê2-0¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤òÁª¤ó¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹áÀî¡¢ËÜÅÄ¡¢FW²¬ºê¿µ»Ê¡Ê¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢MFÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×500¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¹Âç¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë