AKB48½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×7·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥Á¡¼¥à8¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬Ï¢¥É¥é½é¼ç±é
¡¡¡ÖAKB48¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«³Ø±à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×¤¬¡¢7·î28Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖAKB48¡×¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTeacher Teacher¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¥Á¡¼¥à8¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¡ÖAKB48¤Î¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬Â¸ºß¤·¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÀ¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿Æ±ÒÂâ¤¬¡ÖÁªÌ±¡×¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡ÖÊ¿Ì±¡×¤È¤·¤Æ¶èÊÌ¤µ¤ì¤ëÍò¥öµÖ³Ø±à¡£¤½¤³¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¥ê¥ê¥£¡¼¤³¤ÈÀ¶¿å¾®É´¹ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ²ñ¤Ë½¾¤ï¤º¡¢¤ï¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥ê¥£¡¼¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ê¡¢¥Ð¥é¡¢¥¹¥ß¥ì¤Î3¿Í¤¬¡Ö²ÚÁÈ¡×¤ò·ëÀ®¡£À¸ÅÌ²ñ¤«¤éÈ¿µÕ¼Ô¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤¬¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ç¿Í¸ø¥ê¥ê¥£¡¼¤ò±é¤¸¤ë¾®·ª¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖLARME¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢5·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48¡×¤Î52nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTeacher Teacher¡×¤Ç¤Ï¼«¿È½é¡¢¥Á¡¼¥à8¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃíÌÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÅçºêÍÚ¹á¤é¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«³Ø±à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¾®·ª¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÀèÇÚÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖAKB48¤Î¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬AKB48¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ÚÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ«ÍÛÆüÆà¡Ê¥Ò¥Ê¡ËÌò¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Á¡¼¥à8¤Î²¬ÉôÎÛ¡¢·¬¸¶°êÈþ¡Ê¥Ð¥é¡ËÌò¤Ë¤Ï¡ÖAKB48¡×¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢»³ËÜèÁ¡Ê¥¹¥ß¥ì¡ËÌò¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à8¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤ÈÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡ÖAKB48¡×¤«¤éÃ«¸ý¤á¤°¡¢¹â¶¶ºÌ²»¡¢»³Æâ¿ð°ª¡¢ÇÏ²ÅÎâ¡¢Áí´ÆÆÄ¤Î²£»³Í³°Í¡¢¡ÖNGT48¡×¤«¤éËÜ´ÖÆüÍÛ¡¢²®ÌîÍ³²Â¡¢²ÃÆ£ÈþÆî¡¢¡ÖSTU48¡×¤«¤éÂíÌîÍ³Èþ»Ò¡¢¡ÖSKE48¡×¤«¤é¾®ÈªÍ¥Æà¡¢¡ÖNMB48¡×¤«¤é¾ë·ÃÍý»Ò¡¢»³ËÜºÌ²Ã¡¢¡ÖHKT48¡×¤«¤é¾¾²¬¤Ï¤Ê¤é¤¬½Ð±é¡£À¸ÅÌ²ñ¤¬Á÷¤ê¹þ¤à»ÉµÒ¤ò¡¢K-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¾ë¸Í¹¯Íµ¡¢¸µÂç´Ø¤ÎÇÄÎÜÅÔ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºä¸ýÀ¬É×¤é¶þ¶¯¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×¤Ï7·î28Æü¤«¤é¡¢Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Á1»þ29Ê¬¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¡£½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢Hulu¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£