¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¥Þ¥ó¥¬²½·èÄê¡ª¡Ö¥¨¥ê¥¢51¡×µ×Àµ¿Í¤¬¼¹É®
¡¡DC¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î´ÇÈÄ¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬Àï¹ñ»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë°Û¿§¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ê¥¢51¡×¡Ö¥«¥à¥ä¥é¥¤¥É¡×¤ÎÌ¡²è²È¡¦µ×Àµ¿Í»á¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¡Ö·î´©¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡×8·î¹æ¡Ê6·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ä¡Ö¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ÀÉ÷Æ°²è¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¿Íµ¤·àÃÄ¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¤Î·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤Ç¤¢¤ëÃæÅç¤«¤º¤¤¬µÓËÜ¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥í¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î²¬ºêÇ½»Î¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡ÖPSYCHO-PASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡×¤Î¿ûÌîÍ´¸ç¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£»³»û¹¨°ì¤¬¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¹âÌÚ¾Ä¤¬½ÉÅ¨¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢²Ã·¨°¡°á¤¬¥¥ã¥Ã¥È¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¢Å£µÜÍý·Ã¤¬¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥óÌò¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÌæ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ÃÑÉ¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬¡¢¡ÖÀ§Èó¡Ê¤¼¤Ò¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤º¤À¡×¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯¸À¤¤Êü¤Ä»Ñ¤¬¤¿¤±¤À¤±¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ó¥é¥ó¡ÊÅ¨¡Ë¤¬ÁíÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¥´¥ê¥é¥°¥í¥Ã¥É¤ò»Ò°ÂÉð¿Í¡¢¥Ý¥¤¥º¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼¤òÅÄÃæÆØ»Ò¡¢¥Ç¥¹¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¥Á¥ç¡¼¡¢¥È¥¥¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢¥Ù¥¤¥ó¤ò»°Âð·òÂÀ¡¢¥í¥Ó¥ó¤ò³áÍµµ®¡¢¥ì¥Ã¥É¥í¥Ó¥ó¤ò²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢¥Ê¥¤¥È¥¦¥£¥ó¥°¤ò¾®ÌîÂçÊå¡¢¥ì¥Ã¥É¥Õ¡¼¥É¤òÀÐÅÄ¾´¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤òÂçÄÍË§Ãé¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£6·î15Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡£