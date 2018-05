兄の誕生日に、弟が大きな手紙をプレゼント。

兄が文面を読み上げると、突然泣き出してしまいました。

どんな贈り物だったかと言うと……。

Little brother donates kidney to big brother for his birthday.

「これがプレゼントだよ、誕生日おめでとう、兄貴。



いつも兄貴を尊敬してて、一緒に過ごすのが大好きだったよ。

パーティに行くときも、キャンプファイヤーのときも、家族でいるだけのときもね。兄貴でいてくれることに感謝している。

ときどき兄貴をイライラさせることもあったが、いつもそばにいてくれたよね。



いつも自分の心の一部をゆだねるよ。



そして今度はオレの腎臓もゆだねるよ。



オレたちは完璧に適合したんだ」



手紙を読んで、弟が腎臓を提供してくれることを知るお兄さん。

検査により適合することを知った弟さんが、自らドナーとなることを決めたそうです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●オレは男なんだ。そういうことで泣かないんだ。男らしくいたいので、くそっ。



↑誰なんだ、ここにたくさんの玉ねぎ置いたのは。



●これはもろに痛いところをつかれたよ。何てすばらしい瞬間なんだ。



↑そうだよ。自分も兄としてこれは涙ぐんだ。



↑自分は弟だが、涙が出たよ。



●ああ、これはとてもいい。自分もいつかこれくらい大事と思える人に、何かできたらと思うよ。



●オレが泣いてるんじゃないぞ、おまえだ。



●「オレの腎臓を」のところで自分も崩れた…。



●おめでとう、2人がうまくいきますように。



●とてもハッピーになったよ。自分も兄弟のためなら迷わずやる。



家族相手でも簡単な決断ではないですが、すてきな兄弟ですね。

