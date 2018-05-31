¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥¢¥Ë¥áÈÇ¡¢¥¢¥Ì¥·¡¼±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¡ª
¡¡Á´3Éôºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGODZILLA¡Ù¤ÎÂè1¾Ï¡ØGODZILLA ²ø½ÃÏÇÀ±¡Ù¤ÈÂè2¾Ï¡ØGODZILLA ·èÀïµ¡Æ°Áý¿£ÅÔ»Ô¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Ë¤Æ¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1960Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±±Ç²èº×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç¤Î±Ç²èº×¤È¤·¤ÆºÇÄ¹¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡£ÎãÇ¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¢¥Ì¥·¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌó230ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏÌó12Ëü¿Í¡£42²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢6·î11Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¾Þ¤ò¡ØÌëÌÀ¤±¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡Ù¡ÊÅòÀõÀ¯ÌÀ´ÆÆÄ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¡ÊÊÒÞ¼¿ÜÄ¾´ÆÆÄ¡Ë¤¬¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥¸¥é±Ç²è»Ë¾å½é¤Î3DCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØGODZILLA¡Ù3Éôºî¤Ç¤Ï¡¢2ËüÇ¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥´¥¸¥é¤òÅÝ¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿ÍÎà¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢Ìó1,000Ì¾¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊÆ±±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö¥Ü¥ó¥ê¥å¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤Ë¤ÆÂè1¾Ï¤ÈÂè2¾Ï¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Âè2¾Ï¤Ï³¤³°¤Ç½é¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ÎÊ£¿ôºî¤¬¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤¬Í£°ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎÄ¹ÊÔ¿·ºî±Ç²è¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢Âè1¾Ï¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤äÀ½ºîÅÓÃæ¤Î3D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Q¡õA¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿300Ì¾¤ÎÇ®¤¤¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Æ±ºî¤ÎÀÅÌî¹¦Ê¸¡¢À¥²¼´²Ç·Î¾´ÆÆÄ¤ØÇ®¿´¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤ò¼õ¤±¤ÆÀÅÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¸½ÃÏ¤ÎÊý¤¬Ç®¿´¤ËËÍ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡ÈÅÁ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏºîÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒµîÇ¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢À¥²¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª²ÀÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤Î³¹¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤¦¥¢¥Ë¥á¤ò°¦¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¼«Ê¬Ã£¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±±Ç²èº×¤ÎºîÉÊÁªÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó»á¤Ï¡Ö¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò°¦¤¹¤ëÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥Ì¥·¡¼¤Ï¤³¤ÎÂçºî¤¬¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢´°àú¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë