¡Ø²ø¤·¤¤Èà½÷¡Ù¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¼ç±é¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¸ø³«
¡¡´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤È¡¢¡È¸µÁÄ¡¦¹ñÌ±¤ÎÄï¡É¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÁêÀ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¤Ë·èÄê¡£12·î¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Å¤¨¤ë»ÅÁð¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ä«Á¯²¦Ä«¤Î±ÑÁÄ29Ç¯¡Ê1753Ç¯¡Ë¡£µÏ¿Åª¤ÊÂç´³¤Ð¤Ä¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¹ñ¤Ï¡¢ºîÊª¤¬ÉÔÂ¤·¡¢Ì±½°¤Ïµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¦¤ÏÀê½Ñ¤ËÍê¤ê¡¢±¢ÍÛ¤Î¶Ñ¹Õ¤ÎÊø¤ì¤ò¸µÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º§´ü¤ò·Þ¤¨¤¿²¦½÷¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÁêÀ¤ò»ý¤Ä²ÖÌ»¤È¤Îº§Îé¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡Ä¡£²¿É´¿Í¤â¤ÎÁêÀ¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¿´Æ»¡´±¡ÊÀê¤¤»Õ¡Ë¥½¡¦¥É¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ä»º¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Øº£Æü¤ÎÎø°¦¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡È¸µÁÄ¡¦¹ñÌ±¤ÎÄï¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡£ËÜºî¤Ï¡¢½üÂâ¸å½é¤Î±Ç²è¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê²¦½÷¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Î±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ø²ø¤·¤¤Èà½÷¡Ù¡Ø¿·´¶À÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡£¥·¥à¤Ï¡Ö¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¦±ï¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Î°¦¤È¤Ï²¿¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÇò¤¤¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦½÷¤Î²ÖÌ»¸õÊäÌò¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¹ë²Ú¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¥±é¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ê´Æ»¡´±¤Ë¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþÃË»Ò¤Ç½÷¹¥¤¤Î¿§ÃË¤Ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉCNBLUE¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Êì¤È²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥ÉÃË»ÒÌò¤Ç¡Ø¿·´¶À÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Æ»¡´±¥½¡¦¥É¥æ¥ó¤ÎÌÕÌÜ¤ÎÄïÌò¤Ï¡¢K¡¾POP³¦¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSHINee¤Î¥ß¥ó¥Û¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¤Ï¡¢12·î¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Å¤¨¤ë»ÅÁð¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ä«Á¯²¦Ä«¤Î±ÑÁÄ29Ç¯¡Ê1753Ç¯¡Ë¡£µÏ¿Åª¤ÊÂç´³¤Ð¤Ä¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¹ñ¤Ï¡¢ºîÊª¤¬ÉÔÂ¤·¡¢Ì±½°¤Ïµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¦¤ÏÀê½Ñ¤ËÍê¤ê¡¢±¢ÍÛ¤Î¶Ñ¹Õ¤ÎÊø¤ì¤ò¸µÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º§´ü¤ò·Þ¤¨¤¿²¦½÷¤È¡¢ºÇ¹â¤ÎÁêÀ¤ò»ý¤Ä²ÖÌ»¤È¤Îº§Îé¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡Ä¡£²¿É´¿Í¤â¤ÎÁêÀ¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¿´Æ»¡´±¡ÊÀê¤¤»Õ¡Ë¥½¡¦¥É¥æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ä»º¡Ù¤ä¡¢±Ç²è¡Øº£Æü¤ÎÎø°¦¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡È¸µÁÄ¡¦¹ñÌ±¤ÎÄï¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¡£ËÜºî¤Ï¡¢½üÂâ¸å½é¤Î±Ç²è¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê²¦½÷¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥Ë¡¼ ±Ê±ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Î±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ø²ø¤·¤¤Èà½÷¡Ù¡Ø¿·´¶À÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡£¥·¥à¤Ï¡Ö¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¦±ï¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Î°¦¤È¤Ï²¿¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌÇò¤¤¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦½÷¤Î²ÖÌ»¸õÊäÌò¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Î¹ë²Ú¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¥±é¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ê´Æ»¡´±¤Ë¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþÃË»Ò¤Ç½÷¹¥¤¤Î¿§ÃË¤Ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉCNBLUE¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Êì¤È²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥ÉÃË»ÒÌò¤Ç¡Ø¿·´¶À÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Æ»¡´±¥½¡¦¥É¥æ¥ó¤ÎÌÕÌÜ¤ÎÄïÌò¤Ï¡¢K¡¾POP³¦¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSHINee¤Î¥ß¥ó¥Û¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤È¤¤á¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹º§³èµ¡Ù¤Ï¡¢12·î¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£