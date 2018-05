2016年6月の国民投票で決定したイギリスのEU離脱=ブレグジットを題材に描く、英チャンネル4のテレビ映画に、ベネディクト・カンバーバッチが主演することがわかった。

新作「Brexit(仮題)」は、舞台「The Vote」や、人気クイズ番組「Who Wants to be a Millionaire?」で起こった不正事件を舞台化した「Quiz」で知られる、劇作家ジェームス・グラハムが執筆した政治スリラー。米Deadlineによれば、カンバーバッチはEU離脱賛成キャンペーンを展開した団体「ボート・リーブ(Vote Leave)」の戦略リーダー、ドミニク・カミングスを演じるという。

本作は、人気ドラマ「ブラック・ミラー」のトビー・ヘインズが監督。テッサ・ロスとジュリエット・ハウエルのハウス・プロダクションが制作する。今年中に撮影に入り、イギリスがEUを離脱する19年3月29日より前に放送される予定。