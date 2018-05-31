¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¡¢¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥ÈÉÁ¤¯¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¤Ë¼ç±é
¡¡2016Ç¯6·î¤Î¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎEUÎ¥Ã¦¡á¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¤òÂêºà¤ËÉÁ¤¯¡¢±Ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë4¤Î¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºî¡ÖBrexit¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ÖThe Vote¡×¤ä¡¢¿Íµ¤¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖWho Wants to be a Millionaire¡©¡×¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÉÔÀµ»ö·ï¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¡ÖQuiz¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢·àºî²È¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤¬¼¹É®¤·¤¿À¯¼£¥¹¥ê¥é¡¼¡£ÊÆDeadline¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤ÏEUÎ¥Ã¦»¿À®¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿ÃÄÂÎ¡Ö¥Ü¡¼¥È¡¦¥ê¡¼¥Ö¡ÊVote Leave¡Ë¡×¤ÎÀïÎ¬¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ß¥ó¥°¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥é¡¼¡×¤Î¥È¥Ó¡¼¡¦¥Ø¥¤¥ó¥º¤¬´ÆÆÄ¡£¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥í¥¹¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥¨¥ë¤Î¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À©ºî¤¹¤ë¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬EU¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë19Ç¯3·î29Æü¤è¤êÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£