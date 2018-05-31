¾ÅÆîÇµÉ÷¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç®¤¤ÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡ªÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡4¿ÍÁÈ²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡¦¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¶äËëÈÇ¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷¡Á°ì´ü°ì²ñ¡Á¡Ù¡Ê7·î13Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ï¡¢RED RICE¡¢¼ãÃ¶Æá¡¢SHOCK EYE¡¢HAN-KUN¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡£2003Ç¯¤Ë¡Ö¾ÅÆîÇµÉ÷¡¡¡ÁReal Riders¡Á¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2006Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö½ãÎø²Î¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£±Ç²è¡Ø¥É¥í¥Ã¥×¡Ù¡Ø¿ÀÍÍ¤Ï¥Ð¥ê¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¬¥¤Î²¶¤Ø¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Î¤¢¤È¡¢¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î RED RICE ¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¾ÅÆî¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¼ãÃ¶Æá¤â¡Ö10Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿À®¸ùÎã¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤µá¤á¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢HAN-KUN¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¾ÅÆîÇµÉ÷¤Ï¡Ë²¶¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢SHOCK EYE ¤Ï¡Ö¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Îò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤é¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ãÃ¶Æá¤Î¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é»£¤ì¤ë¤â¤ó¤¬»£¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤ò»£¤í¤¦¤è¡×¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë