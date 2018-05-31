¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¹Ó¤Ö¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§¤¬Çã¤¨¤ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÍÒ½Ð¤·¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥ê¥ó¤Þ¤ß¤ì¤ÎÂç·¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Ì£±¾¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÊÉ¸½àÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÅ®¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Çµ¤¤òÄÃ¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÃÍÒ½Ð¤·¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ã298±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØÍÒ½Ð¤·¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤Ï¤ª¤Ò¤È¤Ä298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤´Ë«Èþ¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÎÌ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤ó¤³¤º¤Ã¤·¤ê¡Ê250g¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¡Ë¡£
±À³¤¤òÆÍ¤È´¤±¤ë±ß¿íÂæ·Ï¤Î»³¤È¤¤¤¦¤«µÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ê¥ó¡£Âç»¨ÇÄ¤Ê¤è¤¦¤Ç·Ý¤ÎºÙ¤«¤¤¥×¥ê¥ó¤Ç¤·¤Æ¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ï¥é¥à¼ò¤Þ¤¸¤ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥ê¥ó¤È¤«¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È¤«¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¤«¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤»¤¤¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤º¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¤Ï¤ä¤ä¹Å¼Á¤Ê¿©´¶¡£Â¾¤ÎÁÇºà¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸ÁØ¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¥×¥ê¥ó¥à¡¼¥¹¡£¤½¤³¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤«¡© ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥«¥é¥á¥ë¥¼¥ê¡¼¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥í¶ì¤µ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬Ì£¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥×¥ê¥óÂ°À¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥«¥é¥á¥ë¥¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤ÏÇö¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï´Å¤µ¤ÎÇ»Ã¸¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ²¼ÁØ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡£¥×¥ê¥ó¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¥×¥ê¥ó¤¬¹Ó¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÍÒ½Ð¤·¥×¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¡¢¥¹¥¤¡¼¥ÄÍß¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶õÊ¢¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¤ì¤Ð 342kcal¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤â¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¡ª¾¦ÉÊ¾ðÊó¥«¥í¥ê¡¼¡Ã342kcal¡ÊÃº¿å²½Êª 45.3g¡ËÀ½Â¤¼Ô¡Ã¥Ç¥¶¡¼¥È¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£