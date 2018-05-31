£×ÇÕÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼23¿ÍÈ¯É½¡¡ËÜÅÄ¡¢¹áÀî¡¢²¬ºê¤Î¥Ó¥Ã¥°£³½çÅöÁª½Ð¡¡»°´È¡¢°æ¼ê¸ý¡¢ÀõÌî¤¬ÍîÁª
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£³£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÅÄÅè¹¬»°²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¡¢´ØÄÍÎ´µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£·¡Ë¡¢À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶·î£±£´Æü³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Î£Í£ÆÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê£³£´¡á¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤ä£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£±¡á¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¡¢£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£±¡á¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¡¢£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£²£¹¡á¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢£Æ£×²¬ºê¿µ»Ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë¤éÁ°²ó¤Î£±£´Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ·Ð¸³¼Ô¤¬Áª½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á°Æü£³£°Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£¶Áª¼ê¤«¤é¤Ï£Í£Æ»°´È·òÅÍ¡Ê£²£²¡á¼¯Åç¡Ë¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê£²£±¡á¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¡¢£Æ£×ÀõÌîÂóËá¡Ê£²£³¡á¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤Î£³Áª¼ê¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£Ç£Ë¡ÛÀîÅç±Ê»Ì¡Ê£³£µ¡á¥á¥¹¡Ë¡¢Åì¸ý½ç¾¼¡Ê£³£²¡á£ÇÂçºå¡Ë¡¢ÃæÂ¼¹ÒÊå¡Ê£²£³¡áÇð¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡ÛÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£±¡á¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê£³£±¡á±ºÏÂ¡Ë¡¢µÈÅÄËãÌé¡Ê£²£¹¡á¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê£²£¸¡á¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê£²£·¡á¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼£Ó£Ö¡Ë¡¢¾»»Ò¸»¡Ê£²£µ¡á¼¯Åç¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê£²£µ¡á±ºÏÂ¡Ë¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê£²£³¡á¼¯Åç¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡ÛÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê£³£´¡á¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£±¡á¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¡¢´¥µ®»Î¡Ê£²£¹¡á¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£²£¹¡á¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢»³¸ý·Ö¡Ê£²£·¡á£ÃÂçºå¡Ë¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê£²£·¡á¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡Ê£²£¶¡á¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢¼Æºê³Ù¡Ê£²£¶¡á¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë¡¢ÂçÅçÎ½ÂÀ¡Ê£²£µ¡áÀîºê£Æ¡Ë
¡Ú£Æ£×¡Û²¬ºê¿µ»Ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê£²£¸¡á¥±¥ë¥ó¡Ë¡¢ÉðÆ£²Åµª¡Ê£²£µ¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï£¶·î£²Æü¤ËÄ¾Á°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯Æþ¤ê¤·¡¢£¸Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¢£±£²Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÈÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿£×ÇÕ¤Ç¤Ï£±£¹Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢£²£´Æü¤Ë¥»¥Í¥¬¥ë¡¢£²£¸Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¹¤Ù¤Æ³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¡££×ÇÕ¤¬£²¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿£´·î¤Ë¥Ð¥Ò¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥ÁÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡É¹ÓÎÅ¼£¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿£±£°Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ°ÊÍè£²Âç²ñ¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼ç¾¤Î£Í£ÆÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê£³£´¡á¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤ä£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£±¡á¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¡¢£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£±¡á¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¡¢£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£²£¹¡á¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢£Æ£×²¬ºê¿µ»Ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë¤éÁ°²ó¤Î£±£´Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ·Ð¸³¼Ô¤¬Áª½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á°Æü£³£°Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£¶Áª¼ê¤«¤é¤Ï£Í£Æ»°´È·òÅÍ¡Ê£²£²¡á¼¯Åç¡Ë¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê£²£±¡á¥¯¥ë¥È¥¥¥é¥ë¡¦¥ì¥ª¥Í¥µ¡Ë¡¢£Æ£×ÀõÌîÂóËá¡Ê£²£³¡á¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤Î£³Áª¼ê¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£Ç£Ë¡ÛÀîÅç±Ê»Ì¡Ê£³£µ¡á¥á¥¹¡Ë¡¢Åì¸ý½ç¾¼¡Ê£³£²¡á£ÇÂçºå¡Ë¡¢ÃæÂ¼¹ÒÊå¡Ê£²£³¡áÇð¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡ÛÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£±¡á¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê£³£±¡á±ºÏÂ¡Ë¡¢µÈÅÄËãÌé¡Ê£²£¹¡á¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê£²£¸¡á¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡Ë¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê£²£·¡á¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼£Ó£Ö¡Ë¡¢¾»»Ò¸»¡Ê£²£µ¡á¼¯Åç¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê£²£µ¡á±ºÏÂ¡Ë¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê£²£³¡á¼¯Åç¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡ÛÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê£³£´¡á¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£±¡á¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¡¢´¥µ®»Î¡Ê£²£¹¡á¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£²£¹¡á¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢»³¸ý·Ö¡Ê£²£·¡á£ÃÂçºå¡Ë¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê£²£·¡á¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡Ê£²£¶¡á¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢¼Æºê³Ù¡Ê£²£¶¡á¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë¡¢ÂçÅçÎ½ÂÀ¡Ê£²£µ¡áÀîºê£Æ¡Ë
¡Ú£Æ£×¡Û²¬ºê¿µ»Ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê£²£¸¡á¥±¥ë¥ó¡Ë¡¢ÉðÆ£²Åµª¡Ê£²£µ¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï£¶·î£²Æü¤ËÄ¾Á°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯Æþ¤ê¤·¡¢£¸Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¡¢£±£²Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÈÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿£×ÇÕ¤Ç¤Ï£±£¹Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢£²£´Æü¤Ë¥»¥Í¥¬¥ë¡¢£²£¸Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¹¤Ù¤Æ³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¡££×ÇÕ¤¬£²¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿£´·î¤Ë¥Ð¥Ò¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥ÁÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡É¹ÓÎÅ¼£¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿£±£°Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ°ÊÍè£²Âç²ñ¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£