¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤À¤Ã¤¿
¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤³¤ó¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬2018Ç¯4·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀäÂÐ¤³¤³¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç pic.twitter.com/AawUO1JQtm— ¤ß¤± (@sour__grapes_) 2018Ç¯4·î30Æü
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤¬»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î³°¸«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÄÌ¾ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤ÐÄ¹Êý·Á¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°¸«¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï²°º¬¤¬½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¸µ¡¹¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
¤·¤«¤·¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤é½é¤á¤«¤é¤¢¤Î²°º¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³°¸«¤ò¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ê¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½¸µÒ¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤³¤Î³°¸«¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£
³Î¤«¤Ë³°´Ñ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¤Ç¤¹¤Íw— Sasha (@sasha07250691) 2018Ç¯4·î30Æü
ÀÎ¡¢¶á½ê¤Ë·úÀßÃæ¤Î·úÊª¤¬ÀäÂÐ¤Ë¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¸å¤Ë½½»ú²Í¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¶µ²ñ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥¬¥Ã¥«¥ê´¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£— rie (@ritsudon) 2018Ç¯5·î1Æü
ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Íw— ¥¥¿¥ª¥«¸ÞÃúÌÜ (@w_madmaxx764) 2018Ç¯5·î1Æü
¤Ç¤â20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡¢
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ïºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Ä¹Ã«Àî¥ª¥ë¥¿¡Ë