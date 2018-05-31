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(²èÁü½ÐÅµ¡§By sa_ku_ra from Doll at the restaurant Kuidaore in Dotonbori, Chuo, Osaka (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons)
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