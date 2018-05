国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、ドラマ作品のレビュー投稿・閲覧などを楽しめる「ドラマ版」をFilmarksのAndroidアプリ内にて2018年5月30日にリリース。

これによって、映画だけでなく、海外・国内・韓流ドラマのレビューを書いたり、読んだり、観たいドラマをメモしておくことが可能になった。

2017年9月のiOSアプリでのリリースに続き、ユーザーからの要望が強く、また動画配信サービス(以下、VOD[ビデオ・オン・デマンド])の普及によるドラマ視聴機会増加の流れを受けて実施したもの。今後、Webでの展開も予定している。

Filmarksとは?

Filmarksは、4,000万件以上の映画の感想・レビューが集まる国内最大級の映画レビューサービス。

映画のレビューをカンタンに投稿・閲覧できる機能をベースに「映画の鑑賞記録」や「観たい映画のメモ・備忘録」「映画の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として使うことができる。(アプリはダウンロード無料)

Filmarksひとつで映画もドラマも!切り替えもカンタン

今回のリリースで、iOS、Androidの両方でドラマのレビューや情報収集を楽しむことが可能に。

Androidアプリでの映画とドラマの切り替えは、Filmarksアプリ内のTimeline、Trend、Search、News、Mypageメニューでカンタンに行うことができる。

また、Mypageもしくは監督・キャスト情報ページの右下に表示されるマークをタップすることでも、切り替えが可能。 観たいドラマを配信しているVODをスグにチェックできる Filmarks内には、Amazon Prime VideoやHuluなどの大手VOD各社が配信しているドラマ作品を、VOD各社別に一覧できるページを設置。 一覧ページでは、自分がClip!(観たいドラマとして登録)している作品が優先的に上位表示され、さらに、Clip!しているドラマの配信作品数も表示。 これにより、ユーザーは「自分が観たいドラマがどのVODで配信されているか」を簡単にチェックすることができると同時に、「自分が観たいドラマがより多く揃っているVODはどれか」を手軽に比較・検討することが可能だ。 また、ドラマの評価・レビューをチェックできる作品情報ページでも同様に、そのドラマを配信しているVODを一覧で表示。観たいドラマを探して観るまでの一連の行動を、よりスムーズに行うことができる。

人気の海外・国内・韓流ドラマ 約2,000タイトルを登録

現在の登録ドラマ作品数は新旧含め約2,000タイトル(3,500シーズン以上)。今後も、人気の海外ドラマや地上波放送の最新ドラマ、各VODオリジナルドラマなど、随時作品の追加登録を進めていく予定だ。 現在レビュー数の多い主な人気作品 【海外ドラマ】『ウォーキング・デッド』『ゴシップガール』『ストレンジャー・シングス』『プリズン・ブレイク』『glee/グリー』『SHERLOCK/シャーロック』『13の理由』『ブレイキング・バッド』『フルハウス』など 【国内ドラマ】『逃げるは恥だが役に立つ』『カルテット』『アンナチュラル』『地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子』『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』『勇者ヨシヒコと魔王の城』『最高の離婚』『SPEC 〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』など VODユーザーにもおすすめ! 映画ファンやドラマファンのみならず、「使っている動画配信サービスで面白い映画・ドラマを探したい」という方にも便利! ダウンロード無料なので、一度試しに使ってみるのもおすすめ。 Androidはコチラ iOSはコチラ Filmarks WEB:https://filmarks.com

