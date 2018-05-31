Íî¹çÇîËþ»á¡¢¾¾ºäÂçÊå¤Î¼þ°Ï¤Ë¡Ö¼ê¤ÎÊ¿ÊÖ¤¹¤Ê¡×¤È¶ì¸À¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤é¤Þ¤À»È¤ï¤Ê¤¤¡×
30ÆüÊüÁ÷¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡ÖÀï¤¨¡ª¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆâ³Õ¡×¤Ë¡¢¸µÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤¬½Ð±é¡£¸ÅÁã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤ÆÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾¾ºä¤Ïº£µ¨¡¢4241Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜµå³¦¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ºä¤ÏÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Íî¹ç»á¤Ï¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÉü³è¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£3Ç¯´ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤è¤¯¤¾Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤¿¿¹繫¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦¿¹繫ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¾¾ºä¤À¤±¤Ë¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¾ºä¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¡Ö¼ê¤ÎÊ¿ÊÖ¤¹¤Ê¤è¡¢¤À¤è¤Ê¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Íî¹ç»á¼«¿È¤Ï¡¢¾¾ºä¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤¤¤ÄÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤ÏÅöÁ³¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Æ¥¹¥È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤´Ö¤Ï¾¾ºä¤¬²¿¾¡¤Ç¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö²¿¾¡¤è¤ê¤â¡¢Ãæ6Æü¤Ç¤¤Á¤Ã¤È¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¾¾ºä¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥±¥¬¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥±¥¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ã¤Æ¤È¤³¡×¡Ö¤â¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¾¾ºä¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼À¶µÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ê¤é¡Ë¥ª¥ì¤Ï¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤¦¤¬¿´ÇÛ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¹ç»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ê¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»î¹ç¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ï¤â¤¦´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬¾å¤²¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¼ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ãÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤ÆÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾¾ºä¤Ïº£µ¨¡¢4241Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜµå³¦¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ºä¤ÏÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Íî¹ç»á¤Ï¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐÉü³è¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£3Ç¯´ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤è¤¯¤¾Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤¿¿¹繫¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦¿¹繫ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
°ì»þ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¾¾ºä¤À¤±¤Ë¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¾ºä¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¡Ö¼ê¤ÎÊ¿ÊÖ¤¹¤Ê¤è¡¢¤À¤è¤Ê¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Íî¹ç»á¼«¿È¤Ï¡¢¾¾ºä¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤¤¤ÄÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤ÏÅöÁ³¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Æ¥¹¥È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤´Ö¤Ï¾¾ºä¤¬²¿¾¡¤Ç¤¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö²¿¾¡¤è¤ê¤â¡¢Ãæ6Æü¤Ç¤¤Á¤Ã¤È¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¾¾ºä¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥±¥¬¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥±¥¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ã¤Æ¤È¤³¡×¡Ö¤â¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¾¾ºä¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼À¶µÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ê¤é¡Ë¥ª¥ì¤Ï¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤¦¤¬¿´ÇÛ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¹ç»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ê¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç»î¹ç¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ï¤â¤¦´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤¬¾å¤²¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¼ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ãÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£