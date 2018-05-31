¥Ñ¥ê¤Î¶õ¤Ë¶Á¤¯¥á¥í¥Ç¥£¡Ä±éÁÕ²È¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸òÎ®ÉÁ¤¯¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥¯¥é¥¹¡×Í½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡ºÃÀÞ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È½é¤á¤Æ²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµÎÁ¤Ç³Ú´ï¤òÂ£Äè¤·¡¢¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤ò¶µ¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Âºß¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢²»³Ú¤ä¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ê19¶è¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Ë²»³Ú¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥â¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤â¤Þ¤¿²»³Ú¤Î´î¤Ó¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¿¤º¤éÀ¹¤ê¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬30ÉÃ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢ÉëÇ¤Áá¡¹¤Ë¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥â¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´¶¼õÀË¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½ù¡¹¤Ë²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤È±éÁÕ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼ºÇÔ¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢±éÁÕ²ñ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥â¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Î²°¾å¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú´ï¤òÎý½¬¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ò¤È¤¤ï°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«Êü´¶¤ÈÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎÃæ¡¢¥Ñ¥ê¤Î¶õ¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤âÀ¸ÅÌÆ±»Î¡¢¤Þ¤¿À¸ÅÌ¤ÈÀèÀ¸¤¬¿´ÄÌ¤ï¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤â¡¢²°¾å¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥¯¥é¥¹¡×¤Ï¡¢8·î18Æü¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢YEBISU GARDEN CINEMA¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£