¸º¤é¤Ê¤¤¥«¥ó¥Ô¥í¿©ÃæÆÇ¡¡¤½¤Î·ÜÆù¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÀ¸¿©ÍÑ¡×¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»É¤·¿È¤ä¤¿¤¿¤¤Ê¤ÉÀ¸¤ä²ÃÇ®ÉÔ½½Ê¬¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë·ÜÆù¤À¡£¼Â¤Ï°û¿©Å¹¤Ë²·¤µ¤ì¤ë·ÜÆù¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö²ÃÇ®ÍÑ¡×¤Ç¡¢À¸¿©¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÅ¹¤Ë²·¤¹·ÜÆù¤Ë¤Ï¡Ö²ÃÇ®ÍÑ¡×É½¼¨¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿©ÃæÆÇ¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¸º¤é¤Ê¤¤
¡¡¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢·Ü¤äµí¡¢ÆÚ¤Ê¤É²ÈÃÜ¤ÎÄ²´ÉÆâ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëºÙ¶Ý¤Î¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤Ë·Ü¤ÎÄ²´ÉÆâ¤Ë¤¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£»ÔÈÎ¤Î·ÜÆù¤Î£¶¡Á£¸³ä¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿À®£²£¹Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï£³£²£°·ï¡£¿©ÃæÆÇÁ´ÂÎ¡Ê£±£°£±£´·ï¡Ë¤Î£³£²¡ó¤òÀê¤á¡¢·ï¿ô¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¤é¤ÎÈ¯¾É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ð¤Ê¤É¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë´óÀ¸Ãî¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ï£²£³¡ó¤Ç£²°Ì¡£
¡¡¿©ÃæÆÇÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ï²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Ç¯¤â£³£´·ï¡Ê£±¡Á£³·î¤ÎÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¡¢£²£¹Ç¯¤Î£³£µ·ï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¸åÀä¤¿¤º
¡¡¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡£°û¿©Å¹¤¬»ÅÆþ¤ì¤ë·ÜÆù¤Ï¡¢À¸¿©¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤ï¤º¤«¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÆî¶å½£¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ÃÇ®ÍÑ¤À¡£¤½¤ì¤ò¡¢»É¤·¿È¤ä¤¿¤¿¤¤Ê¤ÉÀ¸¤äÈ¾À¸¤Ç¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸üÏ«¾Ê¤Ï£²£¹Ç¯¡¢¿©Ä»½èÍý¶È¼Ô¤ä²·Çä¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤Ë²·¤¹·ÜÆù¤Ë¡Ö²ÃÇ®ÍÑ¡×¤ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¡£·ÜÆù¤òÀ¸¤Ç¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ê²ÃÇ®¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬ºòÇ¯µ¯¤¤¿¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»öÎã¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»É¤·¿È¤ä¤¿¤¿¤¤Ê¤É¡¢À¸¤ä²ÃÇ®ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤¬ÌóÈ¾¿ô¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£±£µÆü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢µï¼ò²°¤Î¿©ÃæÆÇ»öÎã¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ï¡¢¿©¸å£±¡Á£·Æü¡ÊÊ¿¶Ñ£²¡Á£³Æü¡Ë¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ë¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤ÏÊ¢ÄË¤ä²¼Î¡¡¢È¯Ç®¡¢ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤Ê¤É¡£¹âÃÎ»Ô¤Î»öÎã¤Ç¤Ï£²£°¡Á£´£°Âå¤ÎÃËÀ£´¿Í¤Ë²¼Î¡¤äÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¦¤Á£±¿Í¤¬Æþ±¡¡¢Á´°÷¤ÎÊØ¤«¤é¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ÔÊÝ·ò½êÀ¸³è¿©ÉÊ²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îµï¼ò²°¤Ë¤Ï£²£¹Ç¯£±£²·î¤Ë¤â·ÜÆù¤òÀ¸¤Ç¶¡¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Îµá¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ´µ¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ë¡¤Ç¶Ø¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä
¡¡¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ï¡¢µí¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ÈÆÚ¤ÎÆù¡¦¥ì¥Ð¡¼¤òÀ¸¿©ÍÑ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆù¡¦¥ì¥Ð¡¼¤Ï¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÄ²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶Ý¤ä£Å·¿´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ÜÆù¤Ï¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë±øÀ÷¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¸¿©¤ÎÄó¶¡¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾Æ¤Ä»¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤É¤Î²ÃÇ®Ä´Íý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤äÊñÃú¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤ò²ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸¿©¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é£±¡Á£²½µ´Ö¸å¤Ë¥®¥é¥ó¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¤òÊ»È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¤Ë¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹±¿Æ°¿À·Ð¤¬¾ã³²¤µ¤ì¡¢¼ê¤äµÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ¤À¡£
¡Ö¿·Á¯¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ï£³·î¡¢²ÃÇ®ÍÑ·ÜÆù¤Ç¿©ÃæÆÇÈ¯À¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¶È¼Ô¤ò¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤ËÄÌÃÎ¤ÇÂ¥¤·¤¿¡£Æ±Ë¡°ãÈ¿¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢£³Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï£³£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·ÜÆù¤Ï¡Ø¿·Á¯¤À¤«¤é°ÂÁ´¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ï¡¢À¸¡¦È¾À¸¡¦²ÃÇ®ÉÔÂ¤Î·ÜÆùÎÁÍý¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©Å¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢²ÃÇ®¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¡Ö°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤è¤¯²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿·ÜÆùÎÁÍý¤òÁª¤ó¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸²½Éô¡¡Ê¿ÂôÍµ»Ò¡Ë