ÆüÊÆ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬6·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¡ª
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÂ³¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¡£¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Æ6·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢ÆÃ½¸¡Û¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢¼ç±é¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Å·ºÍÅª¤Ê°ÅµÇ½ÎÏ¤È¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥ô¥¡¥ó¾É¸õ·²¤ÎÀÄÇ¯°å»Õ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨1°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎABC¤Ç2017Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼ Ì¾°å¤Î¾ò·ï¡Ù¤ÏÁ´ÊÆ»ëÄ°Î¨¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¤ë¤À¤±¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¹¹¿·¤¬Áá¡¹¤Ë·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÀèÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»³ºê¸¿Í¼ç±é¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·ºÍÅª»ñ¼Á¤È»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½ã¿è¤Ê¿´¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥ª¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥å¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î±éµ»¤ÇKBS±éµ»Âç¾ÞºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Å·ºÍÅª°ÅµÇ½ÎÏ¤È¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥ô¥¡¥ó¾É¸õ·²¤ÎÀÄÇ¯¥Ñ¥¯¡¦¥·¥ª¥ó¡Ê¥Á¥å¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°å»Õ¥Á¥§¡¦¥¦¥½¥¯¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥¸¥ó¡Ë¤ËºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ°å»Õ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤À¤¬¡¢ÉÂÎò¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¥·¥ª¥ó¤Ï¹ñ²È»î¸³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç³Ê¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥¦¥½¥¯¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÂç³ØÉÂ±¡¤Ç°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£°å»Õ¤¿¤Á¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥·¥ª¥ó¤Î¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¾®»ù³°²Ê¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÃÊÌºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®»ù³°²Ê¥Õ¥§¥í¡¼¤Î¥Á¥ã¡¦¥æ¥ó¥½¡Ê¥à¥ó¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥ª¥ó¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¡£¥·¥ª¥ó¤Ï´µ¼Ô¤ò½õ¤±¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¾®»ù³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤ÏWOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Æ6·î1Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÂè1ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍË¤Ë2ÏÃ¤º¤ÄÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
¡Ú²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤è¤¦¡Û¡ØNCIS ¡Á¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1 DVD¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¤´±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é