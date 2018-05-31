14Ç¯Á°¤Î²¬»³½÷»ù»¦³²»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤º¡×
2004Ç¯9·î¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ù¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿39ºÐ¤ÎÃË¤¬½÷»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼ó¤Ï¹Ê¤á¤¿¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»¦°Õ¤äÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷»ù¤Ï¶»¤äÊ¢¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢¼ó¤Ë¤Ï¼ê¤Ç°µÇ÷¤µ¤ì¤¿º¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÃâÂ©¤È¼º·ì¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»à°ø¤Ë¤âÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤º¡×¡¡²¬»³½÷»ù»¦³²»ö·ï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼ó¤Ï¹Ê¤á¤¿¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»¦°Õ¤äÍÆµ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷»ù¤Ï¶»¤äÊ¢¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢¼ó¤Ë¤Ï¼ê¤Ç°µÇ÷¤µ¤ì¤¿º¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÃâÂ©¤È¼º·ì¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»à°ø¤Ë¤âÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤º¡×¡¡²¬»³½÷»ù»¦³²»ö·ï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡Ö2004Ç¯¤Î²¬»³¡¦½÷»ù»¦³²»ö·ï¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯