¡ÚMLB¡ÛÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬¸Ô´ØÀá¤ÎÄ¥¤ê¤ÇDLÆþ¤ê¡¡»Ø´ø´±¡Ö¤¤¤ÄÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
30Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç2²óÅÓÃæ¤Ë¹ßÈÄ¤·4ÇÔÌÜ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊDL¡ËÆþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¡¢±¦¸Ô´ØÀá¤ÎÄ¥¤ê¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢ËÜ¿Í¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ï1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ38µå¡¢3°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ1»Íµå2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£º£µ¨4ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÂ³Åê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤ÏÌÀÆü¡¢MRI¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£DLÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤Ï²óÈò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ú¾É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢MRI¸¡ºº¤Ç¤â¸Ô´ØÀá¤ÎÄ¥¤ê¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Æü´Ö¤ÎDLÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¤¤¤ÄÉüµ¢¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢Áá´üÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊËß»Ò¸¶¹ÀÆó / Koji Bonkobara¡Ë