ブルース・ウィリス主演×イーライ・ロス監督最新作『Death Wish』が『デス・ウィッシュ』の邦題にて10月19日(金)全国公開することが決定した。併せて場面写真も解禁となった。

警察の手におえない犯罪都市となったシカゴで救急患者を診る外科医ポール・カージー。ある日、家族が何者かに襲われ、妻は死に、娘は昏睡状態になってしまう。一向に進まない警察の捜査に怒りの頂点に達したポールは自ら銃を手に取り、犯人を抹殺するため危険な街へと繰り出し始める。犯罪者には死あるのみ。外科医と処刑人2つの顔を持つ過激な男の壮絶な復讐劇が今、幕を開ける―。

解禁となった場面写真では、主人公ポール・カージーが指を銃のように構え何者かを狙う象徴的な写真となっている。睨みつけるような彼の視線の先には一体、誰がいるのだろうか―。

主演のポール・カージーを演じるのは『ダイハード』シリーズ、『エクスペンダブルズ』シリーズのハリウッドきってのアクションスター、ブルース・ウィリス。本格的アクション大作映画への出演は『REDリターンズ』以来。『ジュラシック・ワールド』のビンセント・ドノフリオ、『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』のエリザベス・シュー、そしてレオナルド・ディカプリオの恋人として話題になっているモデルのカミラ・モローネが共演する。監督は『グリーン・インフェルノ』、『ノック・ノック』の鬼才イーライ・ロス。本作で自身初となるアクション大作に臨む。脚本を『特攻野郎Aチーム』の監督&脚本を務めたジョー・カーナハンが担当する。

■『デス・ウィッシュ』

2018年10月19日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

配給:ショウゲート

