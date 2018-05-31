¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹ÈÇ¡ØÏµ¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù10·îÆüËÜ¸ø³«·èÄê¡ª
¡¡1974Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÏµ¤è¤µ¤é¤Ð¡Ù¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢10·î19Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÈÈºá¤¬Â¿È¯¤·ÌµË¡ÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥«¥´¤ÇµßµÞ´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ë³°²Ê°å¥Ý¡¼¥ë¡¦¥«¡¼¥¸¡¼¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤¬½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¤ò»¦¤µ¤ì¡¢Ì¼¤âºª¿ç¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÜ¤ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÈÈ¿Í¤òËõ»¦¤¹¤ë¤¿¤á´í¸±¤Ê³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¸æÇ¯63ºÐ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ï¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿Éü½²¼Ô¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹±é¤¸¤ë¥Ý¡¼¥ë¤¬»Ø¤ò½Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¡¢²¿¼Ô¤«¤òÁÀ¤¦»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÃË¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Èà¤ÎÉü½²·à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡Ù¡Ø¥Û¥¹¥Æ¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µ´ºÍ¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥í¥¹¡£»ÄµÔ¤ÊÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈà¤ÎºîÉÊ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï1974Ç¯ÈÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äYouTube¤Ê¤É¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÆÃ¹¶ÌîÏºA¥Á¡¼¥à THE MOVIE¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥«¡¼¥Ê¥Ï¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Û¤«¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¡¢¡Ø¥Ð¥È¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥»¥¯¥·¡¼¥º¡Ù¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥·¥å¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥ß¡¦¥â¥í¡¼¥Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡§ÁÒËÜÂóÌï¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï10·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«