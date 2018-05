What do you do in the victory locker room? You victory dance.#SEAvsAZ pic.twitter.com/qJoVyG6ZM8— Seattle Seahawks (@Seahawks) 2016年1月4日

@Seahawks @NFL



THE PROTESTS ARENT ABOUT OUR FLAG???



RETWEET THE HELL OUT OF THIS#NFLBoycott#TakeAKnee#LockThemUp#MAGA pic.twitter.com/ba2iidqljW— ᏟᎪᏚᏚᏆᎬ JᎾ.357 (@cjlongoria07) 2017年9月29日

Photothopの超絶テクニックを駆使すれば、本物かどうかを見抜くのが非常に難しい写真を作り出すことは可能です。デザインソフトウェアによって簡単に事実を捻じ曲げられる時代において、「写真が photoshop などで加工されていないかどうか」を見抜く術を、テクノロジー系情報サイトのDigital Trendsが指南しています。How Do you Tell if a Photo is Photoshopped? 9 Ways to Spot a Fake Photo | Digital Trendshttps://www.digitaltrends.com/photography/how-do-you-tell-if-a-photo-is-photoshopped/2016年1月にアメリカのNFLのゲームでシアトル・シーホークスがアリゾナ・カーディナルスに勝利した後、選手たちがロッカールームで喜びを分かち合う様子がシーホークス公式Twitterによって伝えられました。この写真が悪意ある者によって「選手がアメリカの星条旗を燃やしている」写真へと加工されると、SNSを通じてあっという間に拡散し、大炎上したそうです。Photoshopなどのデザインツールの進歩によって、こうした不幸な出来事が少なからず起きています。そんなデジタル時代で、Phothoshopなどのデジタルツールでの写真加工(Photoshopping)の有無を見抜くためにDigital Trendsオススメの方法は以下の通りです。◆1:よく見るまず最初に必要なのは「じっくり見る」ことです。Photoshoppingはそれ自体が「アート」と呼べるものですが、別の素材を写真の中に自然になじむように潜り込ませるのは技術的に難しいもので、粗があるはずだとのこと。◆2:一度立ち止まって考える人間の脳の構造は、「見ているものが現実ではないかもしれない」と考えることが苦手で、特に絵よりも写真ではこの傾向が強いとのこと。奇妙な写真を見たときにすぐに反応するのではなく、写真に疑問を抱き、批判的に見るのが大切だとDigital Trendsは述べています。一度心を落ち着けた上で批判的な目で見れば、シーホークスの写真では、「あるべきはずの煙がない」ことに簡単に気づけるはず。◆3:「エッジ」を見る物体を切り取るのは難しく、特に「エッジ(端)」部分に問題が生じやすいものです。問題の写真を拡大してエッジを見て鋭利なギザギザがあれば、別の素材が貼り付けられたことを示しているとのこと。◆4:不自然な「光」2つの別々の画像を貼り合わせるときに最も難しいものの一つが「光を合わせること」だとDigital Trendsは指摘しています。これを逆手にとって、影を探して光源を突き止め、その光源からは不自然な影を探すことができれば、偽造を見抜けるとのこと。例えば、人物の鼻の影に注目するのも一つの手段です。ただし、室内では異なる光源からの複数の光があり得るので、不自然な光を探すのは難しいそうです。シーホークスの偽造写真では、星条旗を持つ選手の胴が、燃え盛る旗という光源近くにあるのに影になっていることから、不自然な光と判定可能です。◆5:品質の低い画像Photoshoppingの粗を隠すのに、写真が低解像度であることは非常に有利です。しかし、高速インターネット通信が普及する中で、低解像動画像がアップロードされることは稀なので、解像度の低い写真は加工されていないか疑うべきです。◆6:感情を揺さぶる写真研究では、怒りや悲しみの感情が現れるときに人はコンテンツを共有しやすいことが判明しています。そして、Photoshoppingで偽造画像を作る人は自らの「作品」が拡散することを楽しむ傾向があるものです。このため、偽造画像の多くは怒りや悲しみを引き起こすような写真であることが多いとDigital Trendsは述べています。怒りや悲しみの感情が「批判的な目で見る」ことを妨げがちなので、感情が揺れ動く時こそ真偽を確かめようとする、より慎重な判断が求められます。◆7:画像検索の活用写真を加工しようとする人はすべての素材を自分で撮影することは少なく、ウェブから素材を引っ張ってきて偽造することが多いものです。怪しい画像に出くわした場合は、「Google画像検索」を使うことで、オリジナルの画像を探し出して偽物だと判断できることがあります。◆8:メタデータを見る画像ファイルにはメタデータが埋め込まれていることがあり、「metapicz.com」などのサービスを使ってメタデータを表示することが可能です。もっとも、Exifなどのデータ自体を加工することも可能なので、それだけで真実性を確定できないにせよ、偽物だと判断できる場合はあるものです。◆9:ファクトチェックメーカーを利用する写真そのもの真実性を自分で確認できない場合には、第三者による事実チェックが行われていないかを調べるのも有効です。「フェイクニュース」が社会問題となって以降、「Snopes.com」のように事実かどうかをチェックして報告するサイトも登場しており、自分より先に疑問を抱いた誰かの知恵を借りるのも手です。