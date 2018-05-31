±î1²¯É¤ÅÐ¾ì!? °½Ìî¹ä¡Ö¥Ñ¥ó¥¯»ø¡×¡ÈÀ¤µª¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ê¹çÀï¡É±Ç¤¹Í½¹ð¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼´°À®
¡¡³©Àî¾Þºî²È¡¦Ä®ÅÄ¹¯»á¤Î»þÂå¾®Àâ¤ò°½Ìî¹ä¼ç±é¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤ÎµÓËÜ¡¢ÀÐ°æ³ÙÎ¶´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥¯»ø¡¢»Â¤é¤ì¤Æ¸õ¡×¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈËÜÍ½¹ðÊÔ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É´°À®¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö´¶³Ð¥Ô¥¨¥í¡×¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖÌë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¯¤Ã¤¹¤óÂç¹õ¡×¡Ö¤¤ì¤®¤ì¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ®ÅÄ»á¤¬2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¼«¤é¤ò¡ÈÄ¶¿ÍÅª·õµÒ¡É¤È¸À¤¤É½¤¹³Ý½½Ç·¿Ê¡Ê°½Ìî¡Ë¤¬¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿Âç»´»ö¤Ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢°½Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬±é¤¸¤¿¡È¥¯¥»¼Ô¡É12¿Í¤¬½¸·ë¡£¡ÖÀ¤µª¤Î¥Ï¥Ã¥¿¥ê¹çÀï¡£ºÇ¸å¤Ë»Â¤é¤ì¤ë¤ÎÃ¯¤À¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬¡È¥Ñ¥ó¥¯¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î³Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÌö¤·¡¢¿Í¤È±î¤ÈÊ¢¤Õ¤êÅÞ¤Î¹çÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤ÈÈó¾ï¤ËÍßÄ¥¤Ã¤¿±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºîÉÊ¤ÎÃÂÀ¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½½Ç·¿Ê¤µ¤¨¤â¡ÈñÙ¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÉ÷¤Î¸ýÄ´¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë³ê·Î¤Ê²ñÏÃ·à¤ËÂ³¤¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï±î¤È¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÁÔÀä¤ÊÂç¹çÀï¤ò³è¼Ì¡£¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×¤ÎÆÃµ»Åý³ç¤òÌ³¤á¤¿ÆÃ»£´ÆÆÄ¤ÎÈø¾å¹îÏº¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¹çÀï¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç¤Ï1¥«¥Ã¥È¤Ë1²¯É¤¤Î±î¡¢3000¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´¶³Ð¥Ô¥¨¥í¡×¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢Àµ¤ËÊ¸»úÄÌ¤ê¡È¥Ñ¥ó¥¯¡É¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥ª¥¹¤ò¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÌÛ¡¹¤È¾ð·Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¸°È×¤È²Î¤ò¼´¤Ë¡¢Í¾·×¤Ê²»¤Ï°ìÀÚÌÄ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¡Ø¥Ñ¥ó¥¯»ø¡Ù¡ß¡Ø´¶³Ð¥Ô¥¨¥í¡Ù¤Î¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ó¥¯¡Ù¤¬¤³¤³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤È¿´¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡Ø¥Ñ¥ó¥¯»ø¡Ù¤½¤·¤Æ¡ØÌë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥¯»ø¡¢»Â¤é¤ì¤Æ¸õ¡×¤Ï¡¢6·î30Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£