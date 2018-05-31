¡ÚÆüËÜÂåÉ½¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÀîÅç±Ê»Ì¤¬¸ì¤ë¡Ö2¼ºÅÀÌÜ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×
30Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¬¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÈÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°È¾FK¤òÄ¾ÀÜ·è¤á¤é¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ï½Ä¥Ñ¥¹¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢DF¤ÈGK¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤«¤éÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤PK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê»£±Æ¡§´ßËÜÊÙ¡¿PICSPORT¡Ë
1¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîÅç±Ê»Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÉ¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ç¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬2¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÂÎ³Êº¹¤Ç¾¡Éé¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£º£²ó¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤Þ¤À¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦Àï½Ñ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÎ¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î²Ã¸º¤ÏºÇ¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤Î¿Í¿ô¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÊÔÀ®¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ê¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¡Ëºî¶È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬¼éÈ÷¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀîÅç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«Ê¬¤ÇÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÀîÅç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼Ò¡¿¿¹²í»Ë¡Û
¢§ ¸åÈ¾4Ê¬¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÀîÅç±Ê»Ì
¡Ê»£±Æ¡§´ßËÜÊÙ¡¿PICSPORT¡Ë
¡Ê»£±Æ¡§´ßËÜÊÙ¡¿PICSPORT¡Ë
¡Ê»£±Æ¡§´ßËÜÊÙ¡¿PICSPORT¡Ë
1¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîÅç±Ê»Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÉ¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ç¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬2¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÂÎ³Êº¹¤Ç¾¡Éé¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£º£²ó¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤Þ¤À¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡£¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦Àï½Ñ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÎ¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î²Ã¸º¤ÏºÇ¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤Î¿Í¿ô¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÊÔÀ®¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ê¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¡Ëºî¶È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬¼éÈ÷¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤¬È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀîÅç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«Ê¬¤ÇÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÀîÅç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆüËÜ½³µå¹çÆ±²ñ¼Ò¡¿¿¹²í»Ë¡Û