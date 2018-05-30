¥Ï¥ó¡¦¥½¥í±Ç²è¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡ª¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤ÏÂè1ÃÆÄ¶¤¨
¡¡Àè½µËö¡Ê5·î25Æü¡Á5·î27Æü¡Ë¤ÎÁ´ÊÆ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ8,442Ëü489¥É¥ë¡ÊÌó92²¯8,625Ëü3,790±ß¡Ë¤Ç¼ó°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï Box Office Mojo Ä´¤Ù¡¢1¥É¥ë110±ß·×»»¡Ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù°ÊÁ°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤ÈÁêËÀ¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£1°Ì¤Ï»à¼é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤«¤éÈ¯É½¤·¤¿3ºî¤Î¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù±Ç²è¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤Ï2²¯¥É¥ë¡ÊÌó220²¯±ß¡ËÄ¶¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤Ï1.5²¯¥É¥ë¡ÊÌó165²¯±ß¡ËÄ¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤â12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤«¤éÈ¾Ç¯¤È¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸ø³«2½µÌÜ¤Î¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤È¸ø³«5½µÌÜ¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Âçºî¤Ë´ÑµÒ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÇÛµëÉôÌç¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Û¥ê¥¹¤â¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È The Hollywood Reporter ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù¤È¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤ÏÁ°²ó¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢2°Ì¤È3°Ì¤Ë¡£¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¤ÎÎß·×¶½¼ý¤Ï½ËÆü¤À¤Ã¤¿28Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë6²¯2,764Ëü9,180¥É¥ë¡ÊÌó690²¯4,140Ëü9,800±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢2012Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µËö¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¥ê¡¼¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥É¥ê¥Õ¥È¡Ê¸¶Âê¡Ë/ Adrift¡Ù¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë
5·î25Æü¡Á5·î27Æü¤ÎÁ´ÊÆ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¡Ë¤ÏÀè½µ¤Î½ç°Ì¡£
1¡Ê½é¡Ë¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù
2¡Ê1¡Ë¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë2¡Ù
3¡Ê2¡Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù
4¡Ê3¡Ë¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê¸¶Âê¡Ë / Book Club¡Ù
5¡Ê4¡Ë¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë / Life of the Party¡Ù
6¡Ê5¡Ë¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / Breaking In¡Ù
7¡Ê6¡Ë¡Ø¥·¥ç¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¡Ê¸¶Âê¡Ë / Show Dog¡Ù
8¡Ê7¡Ë¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë / Overboard¡Ù
9¡Ê8¡Ë¡Ø¥¢¡¦¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê¸¶Âê¡Ë / A Quiet Place¡Ù
10¡Ê12¡Ë¡Ø¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ó¡¼¡¦¥¸¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë / RBG¡Ù