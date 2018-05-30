º´ÌîÎè±÷¡õÃæÀîÂç»Ö¡õ¹â¿ù¿¿Ãè¡õ²£ÉÍÎ®À±¡¢¡È¥¬¥Á¹ðÇò¡ÉÈäÏª¤ËÇú¾Ð¡õÈáÌÄ
¡¡¿åÌîÈþÇÈ»á¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡ÖÆú¿§¥Ç¥¤¥º¡×¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬5·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¼ç±é¤Îº´ÌîÎè±÷¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÈÓÄÍ·ò´ÆÆÄ¤é¤¬ÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¤Ç¸µµ¤¤Ê°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Êº´Ìî¡Ë¡¢¥Á¥ã¥é¤¯¤Æ½÷¹¥¤¤Ê¥â¥ÆÃË¡¦¤Þ¤Ã¤Ä¤ó¡ÊÃæÀî¡Ë¡¢½¨ºÍ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Î¤Ä¤è¤Ý¤ó¡Ê¹â¿ù¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤À¤¬¼Â¤Ï¥ÉS¤Ê·Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø¤òÉÁ¤¯¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯10·î¡Á11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Ìî¤¬¡Ö7·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¿©»ö²ñ¤Ë¹Ô¤¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢ÃæÀî¤Ï¡ÖÎè±÷¤¯¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê¶¦±é¡Ë¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ø¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤¬²á¹ó¤Ç¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖµîÇ¯¤Î10·îËö¤Î»£±Æ¤Ç¡¢È©´¨¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢Ä«9»þ¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤¿¡£Éâ¤¤¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ê¤«Éâ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢À©Éþ¤ÎÃæ¤Ë¥Ó¡¼¥ÈÈÄ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö²£ÉÍ¤¯¤ó¤Ï¡¢¿°¤¬¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£°ìÊý¤Çº´Ìî¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ1²ó²ò»¶¤·¤¿¸å¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿¿Ãè¤Î¡Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ËÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ø¿¿Ãè¤ÎÉô²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃË5¿Í¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¿¤À¥²¡¼¥à¤äÌ¡²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î±Ç²è¡¢¤¤¤±¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£Ìò¤Î±äÄ¹Àþ¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤¬È¾Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é4¿Í¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¹ðÇò¡×¤ò±éµ»ÉÕ¤¤ÇÀ¸ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾ìÆâ¤¬´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î²£ÉÍ¤¬¡Ö¤³¤Î¸å¤µ¡¢²¶¤ó¤Á¡¢Íè¤ë¡©¡×¤È¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÉñÂæÃ¼¤Î»³ÅÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¹Ô¤¯¡Á¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¼¡Á¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¹â¿ù¤Ï¡Ö²¶¤¬¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¡¢½÷À¿Ø¤«¤é¡Ö¥Õ¥¦¡Á¡ª¡¡À³Ê¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È³å¤µ¤¤¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹ðÇò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢µõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¡ÖÉÝ¤Ã¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤·¤À¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¥È¥ê¤ò¾þ¤ëÃæÀî¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê»Ò¤È¡ØÆú¿§¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ò¸«¤¿µ¢¤êÆ»¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¡ª¡¡¤¢¤½¤³¡¢Æú¤Ç¤Æ¤ë¡ª¡¡ÅÅÃì¤Î·ä´Ö¤Î¡Ä¡Ä¡×¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¥¥¹¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¶¦±é¤ÎµÈÀî°¦¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢ºäÅì´õ¡¢»³ÅÄÍµµ®¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÖÆú¿§¥Ç¥¤¥º¡×¤Ï7·î6Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£