»ÖÂº½ß¡¢4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸²ÎÈäÏª¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¤Ë¡¢¤È¤â¤Ë¡È¥¤¥±¥á¥ó±§Ãè¿Í¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿Àõ¹á¹ÒÂç¡¢¾®±ÛÍ¦µ±¡¢ËÙ°æ¿·ÂÀ¤é¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ4¿Í¤Ç²Î¤¦¼çÂê²Î¡Ø»²¾å!!¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤òÀ¸ÈäÏª¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ ¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¡ÖÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥Ò¥Ð¥Ê¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¹âÌÚ¥æ¡¼¥Ê¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥¤¥±¥á¥ó±§Ãè¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÃÏµå¿¯Î¬¡×¤òÌÜ»Ø¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏµå¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·ËÛÁö¤¹¤ë¡È¥¹¥Ýº¬·Ï¥¢¥¤¥É¥ëÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1ÏÃ¡Á4ÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢15Ç¯¸å¤Î»Ñ¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢4¿Í¤ÏÂ©¤¬¹Ó¤¤¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ°§»¢¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¤¥Á¥¤Ìò¤ÎÀõ¹á¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¥ÉS¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤ËÍÙ¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÎÈäÏª¤ÏÀèÆü¤Î¡ÖGirlsAward 2018 SPRING¡¿SUMMER¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÈÂâÄ¹¡ÉÌò¤Î»ÖÂº¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥µ¥¤Ìò¤ÎËÙ°æ¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î4¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Í°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»ÖÂº¤Ï¡Ö11Æü´Ö¤·¤«»£±Æ´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤âºî¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¶Í»³Îú¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡¢¾®¼¼Ä¾»Ò´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤Ï6·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ ¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¡ÖÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥Ò¥Ð¥Ê¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¹âÌÚ¥æ¡¼¥Ê¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥¤¥±¥á¥ó±§Ãè¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖÃÏµå¿¯Î¬¡×¤òÌÜ»Ø¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏµå¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·ËÛÁö¤¹¤ë¡È¥¹¥Ýº¬·Ï¥¢¥¤¥É¥ëÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1ÏÃ¡Á4ÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢15Ç¯¸å¤Î»Ñ¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢4¿Í¤ÏÂ©¤¬¹Ó¤¤¾õÂÖ¤ÇÉñÂæ°§»¢¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¤¥Á¥¤Ìò¤ÎÀõ¹á¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¥ÉS¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤ËÍÙ¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÎÈäÏª¤ÏÀèÆü¤Î¡ÖGirlsAward 2018 SPRING¡¿SUMMER¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÈÂâÄ¹¡ÉÌò¤Î»ÖÂº¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤±¤ËÈäÏª¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿¡£
¡¡»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤Ã¤Á¤êÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥µ¥¤Ìò¤ÎËÙ°æ¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î4¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Í°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»ÖÂº¤Ï¡Ö11Æü´Ö¤·¤«»£±Æ´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤âºî¤Ã¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¶Í»³Îú¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡¢¾®¼¼Ä¾»Ò´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥É¥ë¥á¥óX¡Ù¤Ï6·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£