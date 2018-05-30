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How kidnapping insurance keeps a lid on ransom inflation - Market capture
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/05/26/how-kidnapping-insurance-keeps-a-lid-on-ransom-inflation
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