¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤â¥Ó¥Ó¤ë¡ªµð½Ã¤ÎÂçÍðÆ®¼ý¤á¤¿¡Ø¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµðÂç²ø½Ã¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸ µð½ÃÂçÍðÆ®¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢68.5m¤Î°µÅÝÅª¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ëµðÂç¥ï¥Ë¡¦¥ê¥¸¡¼¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥³¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤ËÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î»Ä³¼¤ÇÎÏ¤Î¸Â¤ê¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯ÍÍ¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥³¥ó¥°¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥·¥«¥´¤Î³¹¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÆ®¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤³¤½Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¼¡Âè¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥ë¥Õ¤ËÃÏÌÌ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ìÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸ µð½ÃÂçÍðÆ®¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É