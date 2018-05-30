¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø500¥Ú¡¼¥¸¤ÎÌ´¤ÎÂ«¡ÙË®Âê·èÄê¡ª¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤âÅþÃå
¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¼ç±éºÇ¿·ºî¡ØPLEASE STAND BY¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø500¥Ú¡¼¥¸¤ÎÌ´¤ÎÂ«¡Ù¤Ë·èÄê¡£9·î7Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢7ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡ØI am Sam¡¡¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥µ¥à¡Ù¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¤ÎÌ¾±éµ»¤ÇÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ°ìÌöÀ¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡£ ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÂ³°¤ì¤¿ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¡¢¼«ÊÄ¾É¤òÊú¤¨¤ë¾¯½÷¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄË¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Âç¿Í¤Î½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥³¥¿¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¥Ô¡¼¥È¤òÊú¤¡¢·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ê¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ä¡¢ Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤»¤º°ì¿ÍÎ¹½Ð¤¿¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤òÃµ¤¹¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥È¥Ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡Ë¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ô¡Ë¤é¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÉÔ°Â¤È¤È¤¤á¤¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤Ç¸«¼é¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£Ìò¤Ë¡Ø¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¦¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥ß¥¹¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î¥È¥Ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥¤ì¤ÆÊë¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯»Ð¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼Ìò¤Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯ ¥¤¥ó¥È¥¥¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹ ¡Ù¤Î¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ô¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡ØJUNO/ ¥¸¥å¥Î¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡¢¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥À¥Ó¥Ã¥¤È¡¢¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥é¥é¡¦¥¢¥é¥á¥Ç¥£¥ó¡£´ÆÆÄ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç´ÑµÒ¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥º ¡Ù¤Î¥Ù¥ó¡¦¥ê¥å¡¼¥¤¥ó¡£ ¡È500¥Ú¡¼¥¸¤ÎµÓËÜ¤òÆÏ¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸½é¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ì¤Ä¤º¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤ò¡¢¿ô¡¹ÎÉ¼Á¥É¥é¥ÞÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°¦¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤³¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø500¥Ú¡¼¥¸¤ÎÌ´¤ÎÂ«¡Ù
9·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
ÇÛµë¡¡¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º
(c) 2016 PSB Film LLC