¡Ú¥í¥·¥¢WÇÕ¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤é°ìÈÖ³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë ¥í¥·¥¢Âç²ñ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â²òÇ¤¤µ¤ì¡¢µÞ¤¤çÀ¾ÌîÏ¯¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£5·î18Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¸õÊäÁª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¿·À¸¡¦À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢30Æü¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è31Æü¤Ë¤ÏºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤é°ìÈÖ³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡ËÜÅÄ·½Í¤
2°Ì¡¡¹áÀî¿¿»Ê
3°Ì¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
À¾Ìî´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¡×¡ÊMF=¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¡£
¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê´ÆÆÄ²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏTwitter¤Ç¡ÖIt's never too late.¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
WÇÕ¸ø¼°»þ·×¡Ö¥¦¥Ö¥í¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¾ðÇ®¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£2010Ç¯¤ÎWÇÕ Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Èà¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
2°Ì¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¡×¡ÊMF=¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¡×¡¢4°Ì¤Î¡Ö²¬ºê¿µ»Ê¡×¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ±Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢5·î12Æü¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î»î¹ç¤Ç3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢WÇÕ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÉüÄ´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤³¤Î·èÃÇ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸Ç¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»öÂåÉ½Éü³è¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡×¡ÊDF=¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÏÄ¹¤é¤¯½êÂ°¤·¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸«»ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤ä2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤È°ì²È¤ÇÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯µ¢¹ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤Î´ÆÆÄ²òÇ¤¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏTwitter¤Ç¡ÖWÇÕ½Ð¾ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤òWÇÕ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£
¿·À¸¡¦À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á¡ÊÁ°¡Ë´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Ìî´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤ä¹Í¤¨¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢6°Ì¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¡×¡¢7°Ì¤Ë¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖÃæÅçæÆºÈ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Î¾·½¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤è¤¤¤è4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎWÇÕ¡£À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÀï¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡ÊËÜÅÄ·½Í¤|1986/6/13À¸¤Þ¤ì|ÃËÀ|AB·¿|ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¿ô¹ç·×¡§1,673É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2018Ç¯4·î20Æü¡Á2018Ç¯5·î04Æü
¤½¤³¤Ç¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤é°ìÈÖ³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡¡ËÜÅÄ·½Í¤
2°Ì¡¡¹áÀî¿¿»Ê
3°Ì¡¡Ä¹Í§Í¤ÅÔ
¢Í4°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
1°Ì¤Ï¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¡×½ÐÅµ¡§¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±
À¾Ìî´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¡×¡ÊMF=¥Ñ¥Á¥å¡¼¥«¡Ë¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¡£
¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê´ÆÆÄ²òÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏTwitter¤Ç¡ÖIt's never too late.¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
WÇÕ¸ø¼°»þ·×¡Ö¥¦¥Ö¥í¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¾ðÇ®¤òÃí¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£2010Ç¯¤ÎWÇÕ Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Èà¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¡×½ÐÅµ¡§¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±
2°Ì¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¡×¡ÊMF=¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡ÖËÜÅÄ·½Í¤¡×¡¢4°Ì¤Î¡Ö²¬ºê¿µ»Ê¡×¤È¤È¤â¤ËÄÌ¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°3¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ±Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢5·î12Æü¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î»î¹ç¤Ç3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢WÇÕ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤ÆÉüÄ´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤³¤Î·èÃÇ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸Ç¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»öÂåÉ½Éü³è¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
3°Ì¤Ï¡ÖÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡×½ÐÅµ¡§¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±
3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡×¡ÊDF=¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÏÄ¹¤é¤¯½êÂ°¤·¤¿¥»¥ê¥¨A¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸«»ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤ä2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤È°ì²È¤ÇÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯µ¢¹ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á»á¤Î´ÆÆÄ²òÇ¤¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏTwitter¤Ç¡ÖWÇÕ½Ð¾ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜ¤òWÇÕ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£
¿·À¸¡¦À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á¡ÊÁ°¡Ë´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Ìî´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤ä¹Í¤¨¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢6°Ì¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¡×¡¢7°Ì¤Ë¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖÃæÅçæÆºÈ¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Î¾·½¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤è¤¤¤è4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎWÇÕ¡£À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÀï¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡ÊËÜÅÄ·½Í¤|1986/6/13À¸¤Þ¤ì|ÃËÀ|AB·¿|ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¿ô¹ç·×¡§1,673É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2018Ç¯4·î20Æü¡Á2018Ç¯5·î04Æü