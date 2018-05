リース・ウィザースプーンが、1970?80年代に活躍したチェコスロバキア出身の元プロテニス選手で、人権活動家のマルチナ・ナブラチロワを描くドキュメンタリー映画を製作することがわかった。

ピュリッツァー賞受賞ジャーナリストで、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した「シチズンフォー スノーデンの暴露」のグレン・グリーンウォルドと、スザンヌ・ギルバートが、ウィザースプーンの製作会社ハロー・サンシャインと共同でプロデュースする。

4大大会(グランドスラム)通算18勝を誇るナブラチロワは、1981年に米国市民権を取得。同性愛者であることをカミングアウトしており、14年9月の全米オープンで恋人ユリア・レミゴワさんに公開プロポーズして、12月に結婚した。

米ハリウッド・レポーターによれば、映画はロナルド・レーガン大統領時代のフロリダで、同性愛者の少年として育ったグリーンウォルドの視点から、ナブラチロワが彼に与えた影響や、社会から孤立した人々がいかに生きる目的を見出すかについて描くという。本編では、世界中のファンから寄せられたナブラチロワに関する思い出の品が公開されるようだ。

グリーンウォルドは、「マルチナは、フェミニズムや女性スポーツ界におけるパイオニアであり、LGBTや移民の権利、政治的信条の相違の権利を訴えた先駆者です。しかしそのことは、彼女がテニスコート上で残してきた輝かしい功績ほどには知られていないのです」と声明を発表している。

ハロー・サンシャインは本作のほかに、ウィザースプーンがケリー・ワシントンと共演するドラマ「Little Fires Everywhere(原題)」や、ジェニファー・アニストンと共演するタイトル未定のドラマ、クリステン・ウィグ主演ドラマ「You Think It, I’ll Say It(原題)」など、多数の新作を抱えている。