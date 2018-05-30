ÂçÊª·Ù»¡OB¤¬½ÐÀÊ¡¡ÆüÂç¡Ö´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¡×¼°Åµ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
ÆüÂçËÜÉô¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡2016Ç¯¡¢ÁÏÎ©130¼þÇ¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÆüÂç¤Î¡Ö´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¡×¡£Æ±Ç¯4·î2Æü¡¢½ÂÃ«¶èÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿³«¹»½Ë²ì²ñ¤Ë¤Ï¹ñ¾¾¹§¼¡¸µ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡¢¸µ·Ù»ëÁí´Æ¤ÎÌîÅÄ·ò»á¡¢·Ù»¡´±Î½½Ð¿È¤ÇÁ°½°µÄ±¡µÄ°÷¤Îµµ°æÀÅ¹á»á¤é¤¬»²²Ã¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ï½Ë²ì²ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛË½ÎÏÃÄ¤È¤Î¿ÆÌ©¼Ì¿¿¤ò¡Ö¹çÀ®¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ëÅÄÃæÍý»öÄ¹
¡¡ÃÅ¾å¤Ë¶á¤¤¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈà¤é¤Ï´é¤òÂ·¤¨¡¢¹ñ¾¾»á¤ÎÎÙ¤Ë¤ÏÆüÂç¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ±Ñ¼÷Íý»öÄ¹¡Ê71¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜººÃæ¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢ÂçÊª·Ù»¡OB¤¬´Ø¤ï¤ë´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ö·ïÁÜºº¤Î¡È½ÅÀÐ¡É¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µµ°æ»á¤Ï¡¢¾®»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüÂç¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁÜºº¤ò¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ï½Í¡¹¤ÈÁÜºº¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½ý³²ºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¡£¤â¤È¤â¤È´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¤Ï¡¢²¶¤¬ÅÄÃæÍý»öÄ¹¤Ë¡Ø²¶¤¬¤ªÁ°¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤ÏÍÑ¿´ËÀ¤òºî¤ë³ØÉô¤òºî¤ì¡£º£¤Î»þÂå¡¢´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¤òºî¤é¤Ë¤ã¤¤¤«¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æºî¤é¤»¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏÁêËÐ¼è¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡°ìÊý¤Î¹ñ¾¾»á¤â³ØÉôÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖµìÃÎ¤Îµµ°æ·¯¤«¤é¡Ø¿Í½¸¤á¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢³ØÉô¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µµ°æ·¯¤È¤ÏÂç³Ø¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢ÆþÄ£¤ÏÈà¤¬°ì´ü²¼¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÀßÎ©ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤«¤é¼êÊÛÅö¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Äó¸À½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¡¢ÅÄÃæÉ×ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¤º´¥öÃ«¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Å¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ»á¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡5·î31Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¤Ç¤ÎÆâÅÄÀµ¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ê62¡Ë¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¾õ¶·¤ä¡¢ÆâÅÄÁ°´ÆÆÄ¤ÈÅÄÃæÍý»öÄ¹¤È¤Î¿Í»ö¤ò¤á¤°¤ë¡È°ÅÆ®¡É¤Ê¤É¡¢8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüÂç¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯