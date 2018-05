非常にマメと言おうか、遊び心にあふれていると言おうか、独特な方法で自らの記録を残してきた96歳のおばあちゃんをご紹介したい。

米国出身の作家ローレン・ターシスさんの義理のお母さんである。

My mother-in-law would have been beyond tickled by the interest in her code for rating books. For those who would like to know her better, here is her obituary. She was as beloved as she was fascinating. https://t.co/a7fgDEKvMT pic.twitter.com/DvYT6WyVOO - Lauren Tarshis (@laurenTarshis) 2018年5月27日

義母は96年の人生をまっとうし、このほど旅立ったという。

遺品整理の際、遺族は、読書が好きだったおばあちゃんの確かな足跡を発見した。

それがこちら。

I lost my mother in law last week. She was 96 and one of my best friends. A lifelong lover of books, she kept track of all she read on index cards and recorded her opinion in code. This is the key to her code and the cards we found among her belongings. pic.twitter.com/Iabmek9B7F

- Lauren Tarshis (@laurenTarshis) 2018年5月26日

先週、大親友の1人であった義母が他界しました。 最期まで読書が大好きな人で、これまで読んだ本の索引カードを作っていました。 読後の感想を暗号化して添えて…。

まず驚かされるのが索引カードの膨大な数である。大量のカードが束になってドッサリ。

気になる読後の感想だが、そのためには暗号を解読しておく必要がある。

その意味がこちら。

RB: Readable Banality(面白く読める凡庸な作品) RP: Readable Piffle(面白く読める世迷言) NFM: Not For Me(私は結構) DNF: Did Not Finish(読破できず) DNR: Did Not Read(読んでいない) RP+: One step up from RP(RPに毛が生えたようなもの) RPM: Readable piffle mystery(PRレベルのミステリー) G: Good didn’t hold my attention(良いけど興味引かれず) VB: Very bad(最悪) NMS: Not my style(好みじゃない) PB: Pretty boring(かなり退屈) NBAL: Not bad at all(かなり良い) RR: Readable(面白い) WOT: Waste of Time(時間の無駄)

おばあちゃん、かなりの辛口批評家であったことがうかがえる。

同ツイートには1万7000人が「いいね」し、リツイートされた件数も2400件と話題に。

「どんな本を読んでいたのか教えて」「RBとRPの違いについて知りたい」「手書きのカードで味わい深い」「良い友達になれそうなだけに残念」「毛が生えたレベルの本、読んでみたい」と、人々の心をほっこりとさせたようだ。