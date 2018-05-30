¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Á¡¼¥ºÈ´¤¤Ç¡×¤ÎÃíÊ¸¤Ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤êÂå¶â¤òÀÁµá¤·ÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊÊÆ¡Ë
¥Á¡¼¥ºÈ´¤¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÂ»³²Çå½þ¤È¤·¤Æ500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4,300Ëü±ß¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFox News¡Ù¡ØLaw ¡õ Crime¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥í¥ï¡¼¥É·´ºß½»¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ç¥¤¥É·´¤Ë½»¤à¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¦¥¡¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï5·î8Æü¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡È¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡É¤Î²Á³Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ç½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Ï°ã¤¦¤Ï¤º¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤é4¼ïÎà¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¤Ä¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤è¤ê¤â30¥»¥ó¥È¡ÊÌó33±ß¡Ë¡Á90¥»¥ó¥È¡ÊÌó98±ß¡Ë°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥ºÈ´¤¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Å¹Â¦¤Ï¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º2¥¹¥é¥¤¥¹Æþ¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ºÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Å¹Â¦¤ÏÉÔÅö¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4,300Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ì¥¤¥ô¥£¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤È¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Á¡¼¥º¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´ðËÜ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥éÁÇºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¸Î¡¢¥Á¡¼¥º¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤µÒ¤Ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê²Á³Ê¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ÆÃ¤ËÅ¹Â¦¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾°¹¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
ÊÛ¸îÂ¦¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¡100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¡¢¥»¥µ¥ß¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Ð¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ºÄã²¹»¦¶Ý¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¥¹¥é¥¤¥¹¤È¶Ì¤Í¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±ÉÍÜ¾ðÊó¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢21Æü´Ö¤ÎÊÖÅúÍ±Í½¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÂ¦¤Ï¡ÖÁÊ¾Ù¤ËË¡Åª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¹¹ð¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï´ðËÜ¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å¹Â¦¤ÏµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¡¼¥º¤òÈ´¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤¬¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Ê¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¤Ã¤ÈÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÁÊ¤¨¤ëÈñÍÑ¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¿¤«¤À¤«¥Á¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤À¤Ê¡ª¡×¡ÖÁÊ¾ÙÂç¹ñ¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö500Ëü¥É¥ë¤ÎÂ»ÇåÇå½þ¶â!?¡¡¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÎÁ¶âÊ§¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤À¤±Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ì¤Ð¡©¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Öº£ÅÙ¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØFox News¡¡2018Ç¯5·î24ÆüÉÕ¡ÖMcDonald¡Çs customers suing for ¡ð5M over unwanted Quarter Pounder cheese¡×¡ÊiStock / McDonald¡Çs¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡¥¨¥ê¥¹Îë»Ò¡Ë
¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥í¥ï¡¼¥É·´ºß½»¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ç¥¤¥É·´¤Ë½»¤à¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¦¥¡¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï5·î8Æü¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡È¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡É¤Î²Á³Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë¤ÎÏ¢Ë®ºÛÈ½½ê¤Ç½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Ï°ã¤¦¤Ï¤º¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤é4¼ïÎà¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¤Ä¤Ï¥Á¡¼¥º¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤è¤ê¤â30¥»¥ó¥È¡ÊÌó33±ß¡Ë¡Á90¥»¥ó¥È¡ÊÌó98±ß¡Ë°Â¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥ºÈ´¤¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Å¹Â¦¤Ï¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º2¥¹¥é¥¤¥¹Æþ¤ê¤ÎÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ºÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Å¹Â¦¤ÏÉÔÅö¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯4,300Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î·ï¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ì¥¤¥ô¥£¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤È¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Á¡¼¥º¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´ðËÜ¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥éÁÇºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¸Î¡¢¥Á¡¼¥º¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤µÒ¤Ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê²Á³Ê¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ÆÃ¤ËÅ¹Â¦¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾°¹¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
ÊÛ¸îÂ¦¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¡100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¡¢¥»¥µ¥ß¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Ð¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ºÄã²¹»¦¶Ý¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¥¹¥é¥¤¥¹¤È¶Ì¤Í¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥ºÌµ¤·¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±ÉÍÜ¾ðÊó¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢21Æü´Ö¤ÎÊÖÅúÍ±Í½¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÂ¦¤Ï¡ÖÁÊ¾Ù¤ËË¡Åª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¹¹ð¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï´ðËÜ¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Å¹Â¦¤ÏµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¡¼¥º¤òÈ´¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸Ä¡¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤¬¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Ê¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¤Ã¤ÈÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÁÊ¤¨¤ëÈñÍÑ¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¿¤«¤À¤«¥Á¡¼¥º¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤À¤Ê¡ª¡×¡ÖÁÊ¾ÙÂç¹ñ¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö500Ëü¥É¥ë¤ÎÂ»ÇåÇå½þ¶â!?¡¡¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤ÎÎÁ¶âÊ§¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤À¤±Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ì¤Ð¡©¡×¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Öº£ÅÙ¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¡ØFox News¡¡2018Ç¯5·î24ÆüÉÕ¡ÖMcDonald¡Çs customers suing for ¡ð5M over unwanted Quarter Pounder cheese¡×¡ÊiStock / McDonald¡Çs¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡¥¨¥ê¥¹Îë»Ò¡Ë