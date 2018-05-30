¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó Let¡ìs GO! ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥¤¡¼¥Ö¥¤¡ÙÈ¯É½¡ª¡Ø¥Ý¥±¥â¥óGO¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¡¢¥Ü¡¼¥ë·¿¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤â
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ºîÈ¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¸þ¤±¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ Let's GO! ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦Let's GO! ¥¤¡¼¥Ö¥¤¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙËÜÊÔ¡£º£²ó¤Ï¡È¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡É¤È¡È¥¤¡¼¥Ö¥¤¡É¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î2¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥óGO¡Ù¤È¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÀ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡ÙËÜÊÔ¡£º£²ó¤Ï¡È¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡É¤È¡È¥¤¡¼¥Ö¥¤¡É¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î2¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥óGO¡Ù¤È¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÀ¸À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£