º£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ªÆüËÜÂç³Ø¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í ¡ÖÆüÅì¶ðÀì¤Ç¤â¿ï°ì¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡×¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¤¡×¡ÖÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡×
Ï¢ÆüÊóÆ»¤¬Â³¤¯ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÆü¡ÖÆüÂç¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè½µ¸åÈ¾¤Ë¤Ï³Æ³ØÉô¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò³ØÀ¸¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¤é¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡Ö³Æ³ØÉô¡×¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬Ã±²ÊÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë³ØÉô¤´¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÆüÂç¤ÏÌó20¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¢¤ê¡¢¡Ö³ØÉô¤¬°ã¤¨¤ÐÂç³Ø¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÉ÷ÅÚ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºß³ØÀ¸¡¦OBOG¤Ï³ØÉô¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¡ÖÆüÂçOB¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüÂçOB¤«¤é¡Ö¢þ¢þ³ØÉô¤À¤«¤é¡¿¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖOB¤È¤·¤Æ²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüÂçÂ´¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡ÖÆüÂç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¶è¡¢´ØÀ¾¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë
¤½¤Î1¡¡Â´¶ÈÀ¸¤¬Â¿¤¯¡¢¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ë
ÍèÇ¯ÁÏÎ©130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÂç¡£ÆüÂçÂ´¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ë¡ÖÆüÂç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÂ¿¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ºß¹»À¸¤Ï7Ëü412¿Í¤Ç¡¢OBOG¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜ°ì¼ÒÄ¹¤ÎÂ¿¤¤Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¾¾±º¾¡¿Í»á¡Ê·ÐºÑ³ØÉô¡Ë¡¢¥³¥Ê¥ß¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾å·îÂóÌé¼ÒÄ¹¡ÊÊ¸Íý³ØÉô¡Ë¡¢¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄ»³¾¦»ö¤ÎÀÄ»³Íý¼ÒÄ¹¡Ê¾¦³ØÉô¡Ë¤Ê¤É¤âÆüÂçOB¡ÊÃæÂà´Þ¤à¡Ë¤À¡£Â´¶ÈÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö»Å»öÊÁ¡¢¼ÒÄ¹¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÂçÂ´¤¬Â¿¤¤¡£Êì¹»¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¤Ê¤ÉÊì¹»¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÇÆÀ¤¿¿ÍÌ®¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤Î2¡¡OB¤ËÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤
100Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆüÂçOB¡ÊÃæÂà´Þ¤à¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¤ä¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¢ºî²È¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡ÊÆ±·Ý½Ñ³ØÉô¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¡ÊË¡³ØÉô¡Ë¡¢±é½Ð²È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤µ¤ó¡Ê·ÐºÑ³ØÉô¡Ë¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃøÌ¾¤ÊOB¤ÎÂ¸ºß¤âÂç³Ø¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë»Å»öÀè¤Ç²ñ¤¦40¡Á50Âå¤«¤é¤Ï¹âÉ¾²Á¡£ÆüÂç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
É®¼Ô¤Ï´ØÀ¾¤ÎÅÄ¼Ë½Ð¿È¤À¤¬¡¢Æñ´ØÂç¡¦´ØÀ¾ÍÌ¾»äÂçÄøÅÙ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¢¤ÎÅìµþ¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüÅì¶ðÀì¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î3¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê³ØÀ¸³¹¡¡¢¨¤¿¤À¤·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤ë
ÆüÂç¤Ï¡Ö1Âç³Ø1¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¡Ê2¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¹»¼Ë¤¬¤¢¤ë¡£Íý¹©³ØÉô¤È»õ³ØÉô¡Ê¸æÃã¥Î¿å±Ø¡Ë¡¢Ë¡³ØÉô¤È·ÐºÑ³ØÉô¡Ê¿åÆ»¶¶¡Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢·Ý½Ñ³ØÉô¤Î¤¢¤ë¹¾¸ÅÅÄ±Ø¡¢Ê¸Íý³ØÉô¤Î¤¢¤ëºù¾å¿å±Ø¤ÏTHE³ØÀ¸³¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤À¡£
±Ø¼þÊÕ¤Ï°Â¤¤°û¤ß²°¤äÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Äê¿©²°¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£·Ý½Ñ³ØÉô¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹¾¸ÅÅÄ¶áÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¯°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿¡Ö°û¤ß¥Ë¥å¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¹¹ð·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢°û¤ß²°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì»î¸³¤ËÄ©¤ß¡¢ÌÌÀÜ¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤ËÌÌÀÜ´±¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë³ØÀ¸³¹¤Ê¤é¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç³ØÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾³ØÉô¿Þ½ñ´Û¤ò»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç
¤½¤Î4¡¡»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë
¥Þ¥ó¥â¥¹Âç¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ³Æ³ØÉô¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö²»¶ÁÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡ºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤ä¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿Âç³ØÉÂ±¡¡¦°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤ä¡ÖÊ¸Íý³ØÉô»ñÎÁ´Û¡×¡ÖÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉôÇîÊª´Û¡×¤Ê¤É4»ÜÀß¤Î»ñÎÁ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤òÍ¤¹¤ë¡£
É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÂ¾³ØÉô¤Î¿Þ½ñ´Û¤ò¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¶µ¼ø¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂç³ØÉÂ±¡¤Ø¤Î¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¡Ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤¿¡£»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤¦¤È¤¤¤¦Àº¿À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüÂç¤ÏÍÍÑ¤ÊÂç³Ø¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¸¦½¤½ê¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¸üÀ¸»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¡¢·Ú°æÂô¤äÈ¢º¬¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò³Ê°Â¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£É®¼Ô¤â³¤¤¬·ã¶á¤ÎÀéÍÕ¡¦´Û»³¤Ç¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÈ¾¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î5¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë
Â¾³ØÉô¤Î²ÊÌÜ¤òÍýÍ³¤Ç¤¤ë¡ÖÁê¸ßÍú½¤¡×¡£Èæ³ÓÅª¡¢¤É¤ÎÂç³Ø¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï16³ØÉô87³Ø²Ê¤òÍÊ¤¹¤ëÆüÂç¡£³ÆÉô¤Î¼õ¹Ö¼õÆþ²ÊÌÜ¤ÏÎãÇ¯2000²ÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¶½Ì£¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Ãæ¡¹Â¾³ØÉô¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¸ßÍú½¤¤ÇÂ¾³ØÉô¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¸òÎ®¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡£°å³ØÉô¡¦»õ³ØÉô¡¦·Ý½Ñ³ØÉôÏ¢·È¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢
¡Ö°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë°å³ØÉôÀ¸¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë·Ý½Ñ³ØÉôÀ¸¤Ç¤ÏÃæ¡¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊýË¡¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿³Æ³ØÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô³èÆ°¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÆüËÜÂç³Ø¡×ËÜÉô¤ËÂ°¤¹¤ëÉô³èÆ°¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥ª¡¼¥ëÆüÂç¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüÂç¡Ë¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ØÉô¤Î³Àº¬¤Ê¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
ÍèÇ¯¤ÇÁÏÎ©130Ç¯¡¡º£¸å¡ÖÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÆüÂç¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
»þÂå¤ËÊ»¤»¤Æ¿·¤·¤¤³Ø²Ê¤òÀßÎ©¤·Â¿¤¯¤Î¿Íºà¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÆüÂç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸¤äOB¤«¤éÆüÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê³ØÉô¤´¤È¤ËÉ÷ÅÚ¤¬°ã¤¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡ÖÆüÂçÀ¸¡¦ÆüÂçOB¡×¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤âÈéÆù¤Ê¤³¤È¤À¡£
ÆüÂç¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ï¡Ö¼«¼çÁÏÂ¤¡×¡£¤Þ¤µ¤«Âç³ØÂ¦¼«¤é¤¬Âç³Ø¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤´¼«Ëý¤Î¡ÖÆüÂç¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¤â¤È¤è¤êºß³ØÀ¸¤«¤é¤Î¿®Íê´¶¤âÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüÂçÀ¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¸Â¤ê¤À¡£