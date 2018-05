9人組ガールズグループ「TWICE」が、竹内涼真と浜辺美波が共演するラブコメディ「センセイ君主」で映画主題歌に初挑戦することがわかった。カラフルでポップな世界観を盛り上げるべく、マイケル・ジャクソンが所属した「The Jackson 5」の名曲「I Want You Back」をカバー。YouTubeの「東宝MOVIEチャンネル」では、同楽曲を使用した最新予告(https://youtu.be/v74l9673xrY)と特報映像(https://youtu.be/nLwDENVjkqk)が公開されている。

「別冊マーガレット」(集英社刊)で2013〜17年に連載され、累計発行部数150万部を突破した幸田もも子氏による同名漫画を、「君の膵臓をたべたい(2017)」「となりの怪物くん」の月川翔監督が実写映画化。告白7連敗中のちょっぴりおバカなパワフルヒロイン・あゆは(浜辺)と、超横暴でひねくれ者の教師・弘光(竹内)が織り成す恋模様を描く。

グループ名に「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味を込めている「TWICE」。今回カバーした「I Want You Back」について「最初、私たちに歌いこなせるか心配でしたが、TWICEらしい『I WANT YOU BACK』で、映画『センセイ君主』に、楽しさ! や明るさ! をもっと感じて頂けたら、という思いで歌わせていただきました」と説明。「とってもコミカルで楽しい展開で、とにかく可愛い!」という本作を「恋するすべての女の子・男の子たちに見て欲しいです! 元気がもらえる映画です!」とアピールしている。

「初めてTWICEのみなさんが主題歌を担当すると聞いたとき、『キタ!』と素直に喜んでしまいました」と喜びを爆発させている竹内。「家族みんなが大好きで、よく家でも楽曲を聴かせて頂いていた」という「TWICE」による主題歌を「本当に可愛くてポップで、とにかくテンションが上がります!」と絶賛する。そして「すごく作品によく合う、あゆはみたいな曲だなと改めて思いました。エンディングでスーパーハッピーな気持ちになれること間違いなしです! 今でもつい口ずさんでしまって、自然と体が動いています(笑)」と語っている。

「撮影時、どなたが歌ってくださるんだろうね? とみんなで話していました」と振り返った浜辺にとって「TWICE」の主題歌担当は、想像もつかなかったビッグニュースだったようだ。「以前から個人的に大好きなアーティストさんだったので、心から嬉しいです! この映画と一緒に“ニッポンの恋を明るく”してくれそうな、そんなイメージにもぴったりの楽曲だなと、とても楽しみです!」と思いの丈を述べると、竹内と口をそろえて「いつかTWICEのみなさんにお会いでき、一緒に踊れることを夢見て頑張ります!」とコメントを寄せている。

「センセイ君主」は、佐藤大樹(「EXILE」「FANTASTICS」)、川栄李奈、新川優愛、福本莉子らも出演。8月1日から全国で公開。