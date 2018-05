竹内涼真&浜辺美波の共演で幸田もも子のコミックを実写化した『センセイ君主』(8月1日公開)で、人気ガールズグループ・TWICEが映画主題歌を初担当することが明らかになった。

本作は、イケメンで頭脳明晰だがクールでひねくれ者の高校教師・弘光由貴(竹内)と、彼に恋するパワフルなヒロイン・佐丸あゆ(浜辺)の恋の行方をコミカルなタッチで描き出すラブコメディー。ヒット作『君の膵臓をたべたい』の月川翔監督がメガホンを取った。

TWICEは、韓国・日本・台湾出身のメンバーで構成された9人組ガールズグループ。楽曲「TT」の振り付け“TTポーズ”が女子中高生を中心に話題を集め、2017年には「第68回NHK紅白歌合戦」に初出演して注目を浴びた。そんなTWICEが、本作の主題歌としてジャクソン5の名曲「I WANT YOU BACK」をTWICEらしいポップでキュートな魅力をミックスしてカバー。あわせて、同曲が流れる予告映像も公開された。

名曲をカバーすることについて、TWICEは「最初、私たちに歌いこなせるか心配でした」とプレッシャーをのぞかせつつも、「TWICEらしい『I WANT YOU BACK』で、映画『センセイ君主』に、楽しさ! や明るさ! をもっと感じて頂けたら、という思いで歌わせていただきました」とコメント。「映画の主題歌は初めてですので、私たちTWICEも全員、今からドキドキしています」と初の映画主題歌担当に胸を高鳴らせた。

以前からTWICEが好きだったという竹内と浜辺は、この決定に「『キタ!』と素直に喜んでしまいました」(竹内)、「心から嬉しいです!」(浜辺)と歓喜。楽曲を聞いた竹内は「エンディングでスーパーハッピーな気持ちになれること間違いなしです!」、浜辺は「この映画と一緒に“ニッポンの恋を明るく”してくれそうな、そんなイメージにもぴったりの楽曲だなと、とても楽しみです!」とポップな映画の内容に合った主題歌に大満足な様子で、二人そろって「TWICEのみなさんと一緒に踊りたい!」とラブコールを送った。(編集部・吉田唯)

<コメント全文>

■TWICE

One in a million TWICEです!

この度、TWICEが映画「センセイ君主」の主題歌を務めさせていただくことになりました!

大人気コミックと素晴らしいキャストの皆さんで作り上げる作品を、もっともっと盛り上げられるよう、

「The Jackson 5」さんの名曲『I WANT YOU BACK』のカバーをTWICEらしさをMIXして、楽しく歌わせていただきました!ぜひ映画も私達のカバー主題歌も映画館で楽しんでください!

以上!TWICEでした!

〜予告映像を見た感想〜

“ポップアップラブコメディ”と言われていたので、どんな映画になるのかワクワクしていましたが、とってもコミカルで楽しい展開で、とにかく可愛い!今から公開が楽しみです。

恋するすべての女の子・男の子たちに観て欲しいです!元気がもらえる映画です!

また、主題歌として私たちTWICEが歌わせていただいた曲は、なんと!あのThe Jackson 5の名曲「I WANT YOU BACK」。

名曲のカバーと聞いたときは、最初、私たちに歌いこなせるか心配でしたが、TWICEらしい「I WANT YOU BACK」で、映画「センセイ君主」に、楽しさ!や明るさ!をもっと感じて頂けたら、という思いで歌わせていただきました。

映画の主題歌は初めてですので、私たちTWICEも全員、今からドキドキしています(ハートマーク)「センセイ君主」、ぜひ楽しんでください!!

■竹内涼真

初めてTWICEのみなさんが主題歌を担当すると聞いたとき、「キタ!」と素直に喜んでしまいました。

家族みんなが大好きで、よく家でも楽曲を聴かせて頂いていたので、「センセイ君主」はどんな曲になるのだろうと楽しみにしていました。実は我慢できなくて、本編を観る前に先日主題歌だけ先に聴かせて頂いたのですが、TWICEのみなさんが歌う「I WANT YOU BACK」は、本当に可愛くてポップで、とにかくテンションが上がります!

そのあと本編を観させて頂き、エンディングを迎えたとき、すごく作品によく合う、あゆはみたいな曲だなと改めて思いました。真っ直ぐで、泣いたり怒ったり笑ったりしている曲です。エンディングでスーパーハッピーな気持ちになれること間違いなしです!今でもつい口ずさんでしまって、自然と体が動いています(笑)。

可愛く踊りだしたい気分になるので、是非皆さんにも楽しんで頂きたいです!

そして是非、TWICEのみなさんと一緒に踊ることができたら嬉しいです!

■浜辺美波

撮影時、どなたが歌ってくださるんだろうね?とみんなで話していました。

まさかまさかTWICEのみなさんに歌っていただけるとは誰も想像していなかったので、とても驚きました。

以前から個人的に大好きなアーティストさんだったので、心から嬉しいです!

この映画と一緒に“ニッポンの恋を明るく”してくれそうな、そんなイメージにもぴったりの楽曲だなと、とても楽しみです!

いつかTWICEのみなさんにお会いでき、一緒に踊れることを夢見て頑張ります!

■臼井央プロデューサー

この曲はリードボーカルのマイケル・ジャクソンが当時10歳にして歌い上げた狂おしいほどのラブソング。

幼い彼が歌うこの楽曲は、まるで手の届かない相手に、踊り狂った「好き」を届け続ける映画のヒロインの気持ちに、見事に重なって聴こえました。

原曲は男性主観ではあるので、今この映画の主題歌として据えるに当たり、ガーリーポップにカラフルな味付けをできるアーティストを探しに探して、TWICEに辿り着きました。

完成した楽曲は、50年の時を超えて現代の若者の心も体も躍らせる楽曲に生まれ変わらせてくれました。

まさに胸ボンババボンの余韻に浸る、素敵なエンドロールをお楽しみください!