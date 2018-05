2018年4月より、リメイクのアニメもスタートした「キャプテン翼」。5月28日、その作者である高橋陽一先生が『Twitter』を開始し、



とツイートを行った。

そして、次のツイートでは先日FCバルセロナを退団しJリーグのヴィッセル神戸への入団が発表されたアンドレス・イニエスタ選手とのツーショット写真をアップ!



高橋先生とイニエスタ選手の手には、高橋先生が描いたと思われるバルセロナとヴィッセル神戸のユニフォームをそれぞれ身につけたイニエスタ選手のイラストが。

その後のツイートで、そのイラストもアップされていた。



「キャプテン翼」の熱心なファンとしても知られるイニエスタ選手(@andresiniesta8)。26日には、『Twitter』に高橋先生や関係者と思しき人たち、またヴィッセル神戸の三木谷浩史オーナーとの写真などをアップし

Días especiales!!! Gran recibimiento!!! Muchas gracias a todos!! @vissel_kobe @hmikitani

Big and special days!!! Thanks for the welcoming!!! Thank you very much!!