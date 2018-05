マーベル史上最も過激(やりすぎ)なヒーローの全世界待望の続編『デッドプール2』。本作の6月1日(金)からの日本公開に先立ち、日本ではデップー、俺ちゃんの愛称で知られるデッドプールの中の人、ライアン・レイノルズが、遂に日本に初来日した!

マーベルヒーローの中で最高に個性的なデッドプール。全世界に“デップー旋風”を 吹き荒らした常識破りの無責任ヒーローを創り上げた張本人ライアン・レイノルズは、 「僕はあの映画を作ろうとして、ほぼ11年の人生をかけた」と俺ちゃん誕生までの長い道のりを振り返り、想いの強さを語っている。そんな前作では、ゴールデン・グローブ賞コメディ/ミュージカル部門の作品賞にノミネートされた初の実写版スーパーヒー ロー映画として称賛され、レイノルズも最優秀男優にノミネートされた。本作でも、オープニング・テーマ曲を歌う世界的歌姫セリーヌ・ディオンや、華麗なプレイで世界中を沸かせた元サッカー選手デヴィッド・ベッカムといったビッグネームとのコラボレーションも話題となっている。ハロ ーキティのグッズを愛用している設定のデッドプールを演じるレイノルズが遂に本日(5月28日(月))成田国際空港に到着した。

レイノルズは来日直前に、俺ちゃんが西郷隆盛の銅像に寄り添う画像を SNS に投稿し て、日本へ向けて出発したことを報告した。そんなレイノルズを出迎えようと、到着ロビーを埋め尽くし、2Fにまでびっしりと300人以上のファンが集まった。そして、遂にレイノルズが、ゲートを出てファンの前に登場すると、黄色い声援が響き渡り、一気に熱気に包まれた。

集まったファンは、コスプレをしているファンや、NYのプレミアにまで出向いたというファンも見受けられ、レイノルズは、写真やサイン、握手など丁寧に応えた。そして「ようこそ、日本へ!」という呼びかけに対し、「Thank You」と笑顔を見せた。

明日(29 日(火))には、作品の世界観をイメージした大規模なレッドカーペットイベントの参加を予定しているレイノルズ。初来日となるレイノルズが、自信作を引っさげ日本で何を語るのかに注目が集まる。

■『デッドプール2』

2018年6月1日(金) 全国公開

配給:20世紀フォックス映画

(c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation (c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved